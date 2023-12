Bizarnosť vianočných nákupov v praxi a na VIDEU: Uprostred Trnavy viezli chladničku s dverami dokorán!

Neznámi ľudia premiestňovali chladničku v malom aute. (Zdroj: Tip čitateľa)

TRNAVA - Je tu zas ten čas. Každý zháňa tovary a výrobky rôzneho druhu, aby svojich blízkych pod vianočným stromčekom potešil. V niektorých prípadoch sa môže toto potešenie zväčšiť do absurdných rozmerov, a to až tak, že nie je možné ich napratať do motorového vozidla. Presne toto mohli na vlastné oči počas posledných dní vidieť na cestách v Trnave. Neznámi ľudia sa totiž rozhodli premiestniť niečo, čo vyzerá ako chladnička v malom aute s otvorenými dverami dokorán.

Všetko sa podarilo náhodným okoloidúcim natočiť na video. Len nemo a s úžasom sa prizerali tomu, ako muž v malom motorovom vozidle (malom v porovnaní s rozmermi chladničky) napratal svoj vianočný nákup na zadné sedadla.

VIDEO Bizarné vianočné nákupy uprostred Trnavy:

Vianočné nákupy sa uprostred Trnavy úplne zvrhli, muž viezol chladničku s pootovreným autom (Zdroj: Tip čitateľa)

S otvorenými dverami v ústrety premávke

S fyzicky nemožným uzavretím dvier v takto napratanom aute sa úplne s pohodou premával po cestách v Trnave. Nie je isté, či neznámeho vodiča neskôr zastavili muži zákona, no je isté, že ak by ho takto videli zoči-voči, určite by sa to riešilo ako priestupková záležitosť.

Polícia sľubuje, že si páchateľa nájde

Polícia na základe zaslaného videa začne konanie vo veci podozrenia z priestupku v doprave, pri preprave nákladu. Vodičovi hrozí za nesprávny prevoz, uskladnenie a označenie nákladu, pokuta. Identifikovanie vodiča by nemal byť zdlhavý proces, keďže na prvotných záberoch zo sociálnej siete je vidieť aj jeho evidenčné číslo.

"A pre ostatných, ktorí by tento výkon chceli zopakovať, vážení toto naozaj nie... Chladničky, práčky ani auto na aute!" napísala polícia na sociálnej sieti.