MIMORIADNE Parlament je na nohách: Ficov kabinet dostal dôveru! Bola to dráma až do konca

BRATISLAVA - Je to definitívne. Vláda Roberta Fica dostala zelenú aj v parlamente. Poslanci odhlasovali jej programové vyhlásenie a vyslovili jej dôveru. Prítomných bolo 143 poslancov. Za bolo 78, proti 65.

Koalícii pri hlasovaní chýbal poslanec SNS Pavel Ľupták. Alko prezradil Robert Fico, je v nemocnici a preto sa nemohol zúčastniť. Celkovo má koalícia 79 poslancov.

Opozičné strany PVV nepodporili. "Jedným dôvodom je samozrejme tá najhoršia historická skúsenosť Slovenska s jeho vládami. Vždy ich sprevádzala korupcia, vulgárnosť, naša krajina stagnovala, a tá posledná dokonca skončila vraždou novinára a jeho snúbenice," vysvetlil za Progresívne Slovensko predseda strany Michal Šimečka. Vláda tiež podľa neho predložila slabé a vágne programové vyhlásenie, ktoré našu krajinu nikam neposunie. "A zdá sa, že ani samotná koalícia tomuto programu vôbec neverí. Odignorovali rozpravu, neodpovedali na naše odborné výhrady, ukázali pohŕdanie verejnosťou aj demokraciou," poznamenal. "Tretím dôvodom sú samotné kroky Ficovej vlády. Škandalózne konanie ministra Šutaja Eštoka, útoky na nezávislé médiá a občiansku spoločnosť, atakďalej. Táto vláda našu dôveru stratila ešte skôr, ako ju od koalície získala," dodal.

Predseda KDH Milan Majerský označil Programové vyhlásenie vlády za neambiciózne a prázdne. "Veď čo iné sa dá očakávať od vlády, v ktorej dve z troch strán nemali ani predvolebný program. Programovému vyhláseniu vlády chýbajú konkrétne ciele, merateľné ukazovatele a vláda nám nepovedala, odkiaľ chce na všetky opatrenia zobrať peniaze. Neviem si predstaviť, ako budeme o 4 roky vyhodnocovať, či ho vláda splnila alebo nie. Programové vyhlásenie vlády bolo šité horúcou ihlou len preto, aby si vláda čo najskôr odškrtla túto povinnosť. Vyplýva z toho jediné, tejto vláde nejde o riešenia a pomoc ľuďom," odkázal.

Podľa SaS je schválené programové vyhlásenie vlády zlou správou pre občanov. Prináša občanom i firmám vyššie dane a z toho vyplývajúci spomalený hospodársky rast. Nie je ani dokumentom troch suverénnych strán, ale dokument zameraný na stranu Smer-SD. "Dokument nie je žiadne programové vyhlásenie vlády troch suverénnych strán, ale programové vyhlásenie vlády Smeru, zvyšné strany šli iba okolo," pripomenul predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling. Tvrdí, že materiál je zameraný hlavne na to, aby pomohol Smeru-SD a jeho nominantom odsúdeným za korupciu. Vláda bude podľa SaS stále ukazovať, že nie je sociálna ani demokratická. Vládna koalícia začala podľa poslankyne Márie Kolíkovej vládnuť pomstou a zastrašovaním policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov i sudcov. SaS sľubuje, že bude dôslednou a tvrdou opozíciou.

Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že Programové vyhlásenie vlády je manifestom pokrytectva a podvodu na občanoch Slovenskej republiky. Vláda podľa jej slov občanom oznamuje, že korupcia sa oplatí a trestať sa bude symbolicky, na miesto riešení pre ľudí sa otvárajú biznisy pre vyvolených, čestných policajtov a prokurátorov, ktorí vyšetrujú korupciu čaká prenasledovanie, rganizovaný zločin bude opäť chránený na najvyšších miestach a nenávisť, agresivita a klamstvo bude oficiálnou doktrínou vlády, ktorá krajinu vráti do nového mečiarizmu. "Zlo zostáva zlom, hoci ho legitimizovala vládna väčšina v parlamente. A preto s ním treba naďalej bojovať," uviedla.

Diskutovali štyri rokovacie dni

Diskusia o Programovom vyhlásení vlády sa začala presne pred týždňom, v utorok 14. novembra. Poslancom ho predložil premiér a požiadal ich o vyslovenie dôvery. Celkovo vystúpilo v rozprave 73 poslancov. V úvode diskusie vystúpil aj predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD), členovia vlády sa veľmi do rozpravy nezapájali. Diskusii tak dominovali vystúpenia opozičných poslancov. Opozícia vládnemu programu vyčítala, že je málo konkrétny. To, že ho nepodporí, avizovala už dopredu. Do rozpravy sa zapojilo písomne až 50 poslancov, následne sa ďalší poslanci prihlásili aj ústne. Presne po týždni si slovo zobral na záver znova Robert Fico, ktorý uviedol, že v rozprave zaznelo aj veľa podnetných postrehov, poslancov poprosil o dôveru.

