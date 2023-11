Poslankyňa Vaľová sa postarala o rozruch: TRAPAS na výbore, Petrík aj Richter jej vyčistili žalúdok!

Vaľová si uprostred rokovania sociálneho výboru telefonovala. (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Jaroslav Novák, NRSR.sk, gettyimages.com)

Všetko sa to odohralo v popoludňajších hodinách, kedy poslanci na výbore, za prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava Ondruša, hovorili o navýšení príplatkov pre dôchodcov. Než však samotný Ondruš stihol odísť, odohrala sa menšia roztržka. Práve počas toho, ako mal slovo poslanec Hlasu-SD Jozef Cech sa totiž Vaľová rozhodla siahnuť do kabelky, kde jej vyzváňal mobil.

Hlavou krútil aj samotný Richter

"Ale ja mám výbor... ja mám výbor," hovorila účastníkovi hovoru na druhej strane Vaľová, pričom podpredsedníčka výboru Petrík na ňu už pár sekúnd zazerala. Vaľová však ani po týchto slovách telefonát urgentne neskončila, pričom sa už ozval aj samotný šéf výboru a exminister práce Ján Richter. "Pani kolegyňa, poprosím fakt ... trošku," skákal Vaľovej do reči Richter uprostred telefonátu, pričom čoraz viac hláv sa otáčalo práve smerom k telefonujúcej poslankyni.

"To ste si normálne zdvihli telefón teraz, hej?" spýtala sa podpredsedníčka Petrík Vaľovej, pričom situáciu musel upokojovať samotný Richter. "Vy ste si zdvihli telefón počas rokovania výboru?" spýtala sa ešte raz Petrík. "Som povedala, že mám výbor, no a čo?" odpovedala jej otázkou Vaľová. "Vy ste už koľko rokov poslankyňou? A ste vedeli, že takéto veci sa tu nemajú robiť. Veď zase majme základnú slušnosť, pani Vaľová," začala kázať Vaľovej poslankyňa Petrík. Vaľová sa následne začala usmievať a telefón si opäť vybrala, pričom do debaty sa zapojil aj samotný Vladimír Ledecký za SaS, ktorý poznamenal, že hovoriť by mal len ten, kto dostal slovo.

Vaľová si ospravedlnenie nechala na záver, vraj má nový mobil

Poslankyňa za Smer sa k ospravedlneniu odhodlala až tesne pred rozpustením výboru, kedy sa priznala, že pochybila, no za vinu to dávala aj technike. "Ja by som sa chcela ospravedlniť, lebo mám nový mobil. Omylom som ho zdvihla, tak som nejakým slušným spôsobom tomu človeku povedala, že 'Prepáč, som na výbore.', lebo je neslušné, ak mu to dvihnem a nepoviem nič," vysvetľovala Vaľová svoje konanie. Incident si na záver "vychutnal" aj samotný Richter, ktorý na podobné incidenty do budúcna upozornil.

"Chcem vás aj do budúcnosti poprosiť, tak ako aj tu, aj v pléne národnej rady. V tom pléne medzi tými 150 poslancami to trošku aj zanikne, ale tu to nezanikne. Hľadíme si do očí. Nie je to dôstojné, lebo je to tak trošku aj ignorancia obsahu, kolegov a aj predmetu, ktorý rokujeme. Myslím si, že to netreba viackrát opakovať," uzavrel rokovanie sociálneho výboru Richter.