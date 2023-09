Nový zákaz parkovania je za rohom: Motoristov v mestách čaká peklo! Kam od októbra zaparkovať svojho tátoša?

(Zdroj: TASR/Dano Veselský, Jaroslav Novák)

BRATISLAVA – Už v nedeľu 1. októbra vstupuje do platnosti najnovšia zmena v parkovacej politike na Slovensku. Na chodníkoch nezaparkujete. Obce a mestá sa mohli na veľké zmeny pripravovať už od marca minulého roka, kedy zákon prešiel národnou radou. Prezradíme vám, aké dopady bude mať nový zákon na bežnú premávku a v ktorých mestách sa zákazu parkovania na chodníkoch vyhnete.

Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí zvyknú svojho tátoša odparkovať na chodníku pred domom alebo bytom, už od nedele sa všetko zmení. Parkovať na chodníkoch bude možné len v prípade, ak bude daný chodník označený dopravným značením alebo vodorovným dopravným značením. Podľa doteraz platnej legislatívy bolo možné parkovať na chodníkoch v prípade, ak ste po odstavení vozidla nechali priestor aspoň 1,5 metra pre voľný prechod chodcov.

Ako informuje portál Plus jeden deň, v niektorých mestách sa novej parkovacej politike snažia radšej vyhnúť. Problémy so zavedením novej legislatívy do praxe hlási napríklad aj mesto Šaľa. Mestská polícia už v týchto dňoch avizovala, že domáci sa nemusia obávať, za porušenie nových platných pravidiel ich sankcionovať nebudú.

„Nemožno očakávať, že začneme vodičov sankcionovať okamžite po zavedení novely. V prvej fáze ich budeme upozorňovať a riešiť priestupky podľa ich nebezpečnosti,“ informoval náčelník mestskej polície Šaľa Peter Krokavec.

„Je možné, že zákon ešte bude modifikovaný pre nesúhlas aj iných miest. Zväčšenie parkovacích plôch na úkor zelene mesto nechce. Na nové parkovacie miesta treba financie,“ reagoval pre portál Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností na Mestskom úrade v Šali.

So zavedením legislatívy tak majú problém aj v mnohých ďalších mestách a obciach. Nepríjemnosti zažívajú práve tie obce, ktorých infraštruktúra nebola pripravená na takúto zmenu zákona. Podľa autorít neboli chodníky ani cesty na niektorých uliciach vystavané tak, aby sa dali tieto podmienky naplniť. Jediným riešením je preto parkovanie na vlastných pozemkoch, to však nie je možné vo všetkých prípadoch.