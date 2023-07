Problém s parkovaním? BPS Park sa obrátila na súd, Bratislava trvá na spustení novej zóny PAAS

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Naďalej zastávame názor, že hlavné mesto sa dopustilo vážnych pochybení a postupovalo v rozpore so zákonom," konštatuje spoločnosť v stanovisku, ktoré zverejnila na svojom webe. Rozpor s platným právom súvisí podľa nej s administratívnym konaním, ktoré vyústilo do vydania dokumentu označeného ako Určenie dopravného značenia.

archívne video Z pešej zóny si stále viac ľudí robí parkovisko: Mestská polícia Bratislava zvýšila kontroly

Z pešej zóny si stále viac ľudí robí parkovisko: Mestská polícia Bratislava zvýšila kontroly (Zdroj: Facebook/Mestská polícia Bratislava)

Tento individuálny správny akt v podobe dokumentu, na základe ktorého sa realizujú zásadné zmeny v oblasti dočasného parkovania, teda umiestňovanie nových dopravných značiek a zariadení a odstraňovanie pôvodných, má podľa spoločnosti vážne právne nedostatky a chyby.

Je preto presvedčená, že účinnosť by mala byť súdom odložená, pozastavená a právny akt by mal byť zrušený. "Presne takéto budúce súdne rozhodnutia požadujeme vydať v našej žalobe," podotýka spoločnosť. Ak by súd žalobe vyhovel, bude očakávať, že mesto pristúpi k okamžitému pozastaveniu či prerušeniu prevádzky ním zavedeného systému dočasného parkovania v centre.

Magistrát trvá na tom, že postupuje v zmysle zákona

Magistrát však naďalej trvá na tom, že postupuje v zmysle zákona, uzatvorené zmluvy z minulosti označuje za sporné a "absolútne neplatné právne úkony". Trvá tiež na tom, že začiatkom budúceho týždňa spustí v centre novú zónu regulovaného parkovania PAAS. Ohraničená je nábrežím, Palisádami, Dostojevského radom a Ulicou 29. augusta a zahŕňa približne 3600 parkovacích miest. Zhruba tretinu parkovacích miest v zóne tvoria vyhradené parkovacie miesta, ktoré mali fyzické či právnické osoby zazmluvnené prostredníctvom spoločnosti BPS Park.

"Už od pondelka bude mať parkovanie v centre mesta pod kontrolou opäť hlavné mesto," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. V zóne bude možné parkovať len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného. Spoplatnená bude v čase od 8.00 h do polnoci počas pracovných dní sadzbou dve eurá za hodinu, cez víkend a sviatky sadzbou jedno euro za hodinu.

Nainštalovaných má byť 58 nových parkomatov, väčšina z nich na miestach, kde boli umiestnené parkomaty súkromnej spoločnosti. Päť parkomatov pribudne v častiach zóny, kde bolo parkovanie regulované mestskou časťou a jeden v oblasti Hviezdoslavovho námestia na Rigeleho ulici. "Poslanie SMS na telefónne číslo, ktoré prevádzkovala spoločnosť BPS Park, už nebude znamenať zakúpenie parkovacieho lístka," zdôraznil Bubla.

Hlavné mesto zároveň pripomína, že hoci nemá povinnosť rešpektovať súkromný zmluvný vzťah medzi klientmi a súkromnou spoločnosťou, rovnako ako mestská časť pristúpili k viacerým opatreniam. Ide napríklad o kompenzáciu za nevyčerpané obdobie pre rezidentské karty vydané BPS Park s platnosťou dlhšou ako do augusta 2023. Dobehnúť necháva i platnosť vyhradených parkovacích miest. Tie, s výnimkou miest pre ŤZP osoby, budú postupne rušené po vypršaní platnosti zmlúv, najneskôr 31. mája 2024.