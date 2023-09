AKTUÁLNE Nočná dráma v Bratislave: Muž z okna strieľal na ľudí aj policajtov! Hlásia zranených

Ilustračné foto (Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA - Záchranári v noci zo stredy (27. 9.) na štvrtok zasahovali v bratislavskej Dúbravke pri štyroch osobách so strelnými poraneniami. Jedna z nich po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti. Na streľbu upozornili noviny.sk a aktuality.sk

Obyvatelia bratislavskej Dúbravky sa okolo jednej hodiny v noci zobudili na silný výbuch a streľbu. 32-ročný muž začal strieľať z okna jednej z bytoviek na okoloidúcich, neskôr aj policajtov. Muž údajne vybehol aj von a v streľbe pokračoval. Štyroch ľudí zranil. Polícia ho nakoniec zneškodnila, útočník je mŕtvy.

"Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave preverovali dnes krátko pred 01.00 h okolnosti incidentu streľby, ku ktorému došlo na Fedákovej ulici v mestskej časti Dúbravka. V súčasnosti policajti na mieste vykonávajú potrebné úkony súvisiace s vyšetrovaním okolností predmetného incidentu," informovala bratislavská polícia.

Zranil okoloidúcich

Muž zranil štyroch ľudí, ktorých transportovali do nemocnice. "Schytal to aj môj muž, keď parkoval auto," napísala v skupine mestkej časti Nikol. Muž mal podľa miestnych už dlhšie terorizovať okolie tým, že v noci odpaľoval pyrotechniku. Teraz však začal aj strieľať zo zbrane.

"Na základe telefonátu na tiesňovú linku 155 v noci na dnes Krajské operačné stredisko Bratislava vyslalo štyri posádky do mestskej časti Dúbravka. Na mieste sa nachádzali štyri osoby so strelnými poraneniami, ktoré boli po prvotnom ošetrení transportované do nemocníc. U piatej záchranári konštatovali exitus," uviedli záchranári.

