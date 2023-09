Majerského „pliaga“ bola marketingový ťah. Homosexuáli sú sexuálne dezorientovaní zneužití politikmi, pritvrdzuje Huliak (SNS)

Rudolf Huliak, SNS (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Predseda SNS na billboardoch tvrdí, že spoločne zastavíte bláznov. Koho tým myslí?

Myslí tým napríklad Igora Matoviča, ktorý prišiel na tlačovku Smeru s ampliónmi a robil výtržnosti. Týmto gestom len potvrdil svoju teatrálnosť, ktorou si vyslúžil 25 percent v minulých voľbách. Keď v roku 2020 ukázal na falošný dom v Cannes a tvrdil, že je to Počiatkova vila. Nakoniec sa ukázalo, že to tak nie je. Slováci sa ulakomili na teatrálny výstup. Presne takýchto bláznov treba dať z politiky preč a konečne vrátiť vážnosť jednotlivým štátnym funkciám a aj politikom.

Posledné prieskumy hovoria, že Igor Matovič a jeho subjekt s priateľmi sa do parlamentu nedostanú, lebo vytvorili predvolebnú koalíciu. Pomôže mu takéto správanie na získanie viac voličov?

Obraz dnešnej politickej scény je našim obrazom. Dúfam, že Slováci už prestanú byť sadomasochisti a poučili sa z posledných rokov. Voliť niekoho, len aby bola sranda, sme si všetci odskákali na vlastných peňaženkách za posledné roky. Pevne verím, že mu Slováci na tento lacný teatrálny trik už nenaletia. Stojíme nad priepasťou, keď sa rozhoduje, či bude Slovensko pokračovať alebo zanikneme. A toto by malo byť mementom pre každého Slováka. Ide skutočne o prežitie Slovenska.

Od incidentu vzniklo množstvo vtipov. Slováci sú veľmi kreatívni. Nepobavilo vás to?

Skôr zarmútilo. Bojím sa, že niektorí ľudia sú schopní mu na to ešte naletieť. Nebolo to smiešne. V konečnom dôsledku môžeme všetci na to doplatiť.

Zdá sa, že SNS sa podľa posledných prieskumov do parlamentu dostane. S ktorou stranou máte podobných alebo rovnakých voličov?

Po sociálnej stránke máme podobných voličov so Smerom a Hlasom. Po národnostnej stránke máme vraj podobného voliča s Republikou a ĽSNS. So stranami, ktoré sa tvária ako pronárodné a proslovenské. Kto vie, čo je za tým? Kresťanské hodnoty máme zase spoločné s KDH. Som veľmi rád, že predseda KDH sa vyjadril o progresívcoch a liberáloch. Sme v tomto podobného razenia.

K vyjadreniu Milana Majerského sa ešte dostaneme. Strany sa posledné týždne vyjadrujú, s kým chcú a nechcú vládnuť. Ako by z vášho pohľadu mala vyzerať budúca vláda?

Ak berieme do úvahy strany, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu a nasmerovať Slovensko správnym smerom, tak je to kombinácia Smeru, Hlasu, KDH a SNS. Samozrejme s podporou Republiky a ostatných strán, ktoré sa dostanú do parlamentu a budú hájiť sociálne, kresťanské a národné hodnoty.

Politici z Republiky so svojou minulosťou a názormi vám nevadia?

Tiež som kandidoval na kandidátke ĽSNS a poznám týchto politikov. Nemienim sa vyjadrovať na ich adresu a štiepiť národné sily. Je na voličovi, ako si vyberie podľa odbornosti a profesionality. Trošku treba prihliadnuť na to, že ak niekto zradí, tak nezradí len raz. Zradí kedykoľvek.

Spomenuli ste v koalícii KDH. No predseda Milan Majerský Smer z budúcej spolupráce vylúčil.

Budete vidieť, akým spôsobom sa po parlamentných voľbách budú rozdávať karty. Toľko vyjadrení som už počul, kto s kým nepôjde a nakoniec realita bola úplne iná. Beriem to za politickú neprofesionalitu, ak sa niekto vyjadruje takýmto spôsobom ku stranám, ktoré sú podobného razenia.

Výrok predsedu KDH o pliage vyvolal vlnu kritiky. Pridal sa k nemu aj Milan Krajniak zo Sme rodina. Vy si o tom čo myslíte?

Bol to obyčajný populistický ťah. Na margo pána Majerského môžem povedať len toľko, že všetkých sklamal ako líder KDH, keď vôbec uvažoval o spolupráci s liberálnymi a progresívnymi stranami. Svojim výrokom si len hodil záchrannú kotvu pre KDH. Aj u voličov KDH a kresťanov jeho koketovanie s liberálmi a progresívcami vyvolalo vlnu nevôle. Pripomína mi to Petra Pellegriniho a jeho vajatanie na politickej scéne, že stále vyčkával, ku komu sa pridá. Len aby bol vo vláde. Takéto veci neuznávam.

Predseda KDH sa jasne vyjadril, že červenou čiarou sú pre neho registrované partnerstvá a do takej vlády nepôjde.

V mnohých diskusiách ste videli, že sa striktne nevyhranil. Ani ryba a a ani rak v politike nemá šancu existovať. Ak chce niekto takýmto vajatavým prístupom do poslednej chvíle fungovať, tak sa mu to vráti. Pellegrini pokazil preferencie Hlasu svojimi postojmi a nakoniec ho všetci prehlasovali. Jasne musel povedať, kam chce patriť. Toto isté postihlo Majerského. Pre záchranu musel Majerský hodiť túto záchrannú kotvu.

Naznačujete, že to bol zámer a marketingový ťah?

Samozrejme. V politike sa nič nedeje len tak. To si zapamätajte.

Čo si vy myslíte o jeho výroku, keďže nie ste zástancom registrovaných partnerstiev, prípadne manželstiev homosexuálnych párov?

Nesmiem povedať, že to bola niekedy diagnóza a títo ľudia sú nejakým spôsobom zdravotne postihnutí, ale našiel som na to formu. Títo ľudia sú sexuálne dezorientovaní. Niekto zneužil túto sexuálnu dezorientáciu na ideologickú myšlienku, na ktorej postavil celú svoju politickú kariéru.

Prečo sa Slovensko v 21.storočí nezaradí medzi moderné európske krajiny a neschváli registrované partnerstvá?

Čo s migrantami na Slovensku?

Kto je za tento stav zodpovedný?

Vie ich Slovensko prijať, ak sa tu rozhodnú zostať?

