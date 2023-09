VIDEOROZHOVOR Exminister Gröhling šokuje: Matovičovci so svojím obludným Raptorom na ulici prepadli aj mňa!

Gröhling porozprával o svojej vidine školstva po voľbách, ak by SaS vládla. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Ako hodnotíte vašu kampaň? Vidíme, že v posledných prieskumoch aj po rebrandingu strany marketingovým stratégom Marekom Prchalom vás to do nejakých výšin nevynieslo...

- Vnímame to tak, že v posledných relevantných prieskumoch sa pohybujeme okolo siedmich percent. Od toho sa potom odvíjajú aj ďalšie veci. Mnohým ľuďom sa môže kampaň páčiť, no nemusí sa všetkým. To, čo je dôležité a stále komunikujeme, je to, že Slovensko potrebuje riešenia a nie šírenie nenávisti za asistencie populistických hesiel. Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo ostatné strany prezentujú silný štát, ktorý vám bude brať dane a rôzne financie a následne bude on rozhodovať o tom, komu čo dá a komu čo nasľubuje, tak my rozprávame o silnej ekonomike. Práve tá zabezpečí ľuďom financie v peňaženke, o ktorých osude môžu slobodne rozhodnúť.

Čakali ste od nastavenia kampane väčšie výsledky? Napríklad v prieskumoch?

- Súčasné nastavenie spoločnosti je veľmi zvláštne. Rodí sa možno od spôsobu vládnutia Igora Matoviča. Ten od začiatku urážal určité skupiny, či už menšiny, prezidentku alebo novinárov. Niesol aj nenávisť do spoločnosti. Tá je preto, logicky, rozdelená, a preto takto reaguje na mnohé témy.

Bude s vami Marek Prchal mediálne aj po voľbách?

- Myslím si, že pán Prchal je človek, ktorý robí kampane a má klienta. Nemyslím si však, že by s nami chcel nejakým spôsobom pôsobiť aj naďalej. Predpokladám, že už má nejaké ďalšie zákazky u iných klientov. Jednotlivé rozhodnutia o kampane sa teraz robia konsenzuálne a všetci prinášame nápady. Tie sa potom kreujú a schvaľujú.

Ďalej sa tiež dozviete:

- Bude Gröhling opäť ašpirovať na funkciu ministra školstva?

- Otvoril by dvere vládnej spolupráci s Hlasom-SD, aby sa vyhol vláde Smeru-SD?

- Akú skúsenosť má Gröhling s veľkým Raptorom, ktorý matovičovci teraz vytiahli do terénu?

Odpovede nájdete vo video-rozhovore.

