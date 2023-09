KDH chce zlepšiť dostupnosť ambulantnej i ústavnej starostlivosti, ako aj liekov

(Zdroj: Topky/Maarty)

V rámci zlepšenia dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti je podľa hnutia potrebné napríklad posilniť kompetencie vyšších územných celkov vo vyjednávaní so zdravotnými poisťovňami pri zazmluvňovaní ambulancií tam, kde sú potrebné. Preťaženosť lekárov špecialistov by KDH chcelo riešiť motivovaním všeobecných lekárov k lepšiemu manažmentu pacientov, aby ich k špecialistom posielali len pri závažných diagnózach. Za dôležitú hnutie považuje aj elektronizáciu zdravotníctva.

V oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti má KDH za cieľ upraviť čakacie doby na plánované operácie a nastaviť poradovníky spravodlivo, solidárne a transparentne. Zdôrazňuje aj úlohu regulačných a kontrolných mechanizmov v systéme. Rovnako chce zaviesť transparentnosť aj do poplatkov v systéme. "Budeme hľadať možnosti ošetriť to doplnkovým poistením," ozrejmil Patrik Mihaľ z KDH. Hnutie sa chce zamerať aj na lepšiu dostupnosť liekov. V prípade inovatívnych liekov, ktoré sú často uhrádzané na výnimky, navrhuje aktívnejšiu komunikáciu rezortu zdravotníctva s ich výrobcami tak, aby boli uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Reexport liekov či nedostupnosť niektorých liekov na trhu by hnutie riešilo zmenou cenovej regulácie. "Tak, aby nemala negatívny dosah na výdavky štátu, ani poistencov," priblížil Peter Mrva z KDH. Hnutie chce tiež zvýšiť dostupnosť liekov na predpis, a to prehodnotením a prípadným zrušením ich preskripčných obmedzení. Stachura dodal, že mnohé z opatrení sa nedajú uskutočniť za jedno volebné obdobie, v zdravotníctve je však podľa neho potrebná vízia na niekoľko rokov. "Pravidelne prezentujeme, že je to program, do ktorého pozývame aj ostatné politické strany," doplnil.

