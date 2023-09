Politológ po bitke Matoviča s Kaliňákom zdvíha varovný prst: Matovič sa ukázal ako hulvát, TOTO ho prekvapilo!

Štefančík prirovnal aktuálnu situáciu k nacistickým organizáciám, ktoré tiež narúšali tlačovky. (Zdroj: Facebook/OĽaNO, Tiopky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Len málokto čakal, že sa uprostred týždňa dočkáme zásadného videa, ktoré možno zmení celé politické smerovanie pred voľbami. Postaral sa o to opäť Igor Matovič z OĽaNO a priatelia. Tentokrát nabúral tlačovú konferenciu Smeru-SD s megafónom a výsledok je dokonca bitka v aute medzi ním a predstaviteľmi Smeru vrátane Roberta Kaliňáka. Komu a ako toto video pomôže a či sa naša politická kultúra z tohto bahna ešte pozviecha, na to odpovedal politológ Radoslav Štefančík.

Matoviča vo vilomeninách tak skoro nikto neprekoná, no tieto veci robievali aj nacistické organizácie

Mnohí si po dnešnom videu len klopkali na čelo a rozmýšľali, kam až klesla úroveň politickej kampane na Slovensku. Momentálne to totiž vyzerá, že po bitke dvoch kandidátov v aktuálnych voľbách padla až na absolútne dno. Môže však ísť ešte hlbšie? "Práve teraz sme na úplnom dne volebnej kampane a vyzerá to tak, že Igora Matoviča len tak skoro nikto neprekoná. Chcem však pripomenúť, že narušovanie mítingov iných strán bolo typické pre nacistické organizácie v tridsiatych rokoch. Nasledovali pouličné konflikty, bitky a to ostatné, čo nám je už všetkým známe z hodín dejepisu," prirovnal túto situáciu politológ Radoslav Štefančík.

Bude mať video podobný efekt ako video z Cannes?

Svojím vplyvom video už atakuje vysoké čísla na sociálnych sieťach. Podobne to bolo aj v roku 2020, kedy sa Matovič na poslednú chvíľu vybral do francúzskeho Cannes, kde označil vilu niekdajšieho ministra Jána Počiatka ako majetok Slovenskej republiky. Kto však z dnešného "bitkového" videa viťaží viac? Smer alebo OĽaNO? "Ťažko povedať, len sa môžem nádejať, že z toho Igor Matovič nevyťaží nič. Ukázal sa totiž zas a znovu ako hulvát, ktorý nevie robiť politiku, tak robí zo seba aspoň hulváta. Čudujem sa však aj ľuďom zo Smeru, že sa dali tak ľahko vyprovokovať. Násilie totiž nepatrí ani do parlamentu, ale ani na ulicu," pokračuje Štefančík.

Neprekvapilo by ma, keby OĽaNO kleslo a Smer narástol, proznal politológ

Možné je však aj to, že sa marketéri v OĽaNO prerátali a percentá buď klesnú ich koalícii, Smeru, alebo aj obom naraz. Nateraz to však nie je isté. "Keby klesli OĽaNO, tak by som sa nečudoval. Ak stúpnu Smeru, tiež sa nebudem čudovať. Bol to totiž Igor Matovič, ktorý chcel na hulváta prerušiť tlačovú besedu konkurenčnej strany. Toto sa v demokracii nerobí. Igor Matovič dostal v roku 2020 celú volebnú periódu s ústavnou väčšinou v parlamente, aby mafiánov poslal tam, kam patria. Svoju šancu premárnil, takže sa vrátil k tomu, čo mu ide najlepšie. Politické divadlo. Tento typ divadla však vôbec nie je smiešny, je to tragický obraz jeho a rovnako tej časti voličov, ktorá mu takéto excesy toleruje," uzavrel politológ.

Ak politici zistia, že fyzické násilie zaberá pri percentách, čakajú nás zle časy

Pridal sa však aj ďalší odborník Juraj Marušiak. "Určite to možno považovať za jednu z Matovičových "atómoviek", pričom nevedno, koľko ich ešte bude do volieb. Udalosť prispieva k polarizácii spoločnosti, pretože apeluje na najnižšie pudy ľudí. Ak sa ukáže, že práve tento spôsob môže stranám zvyšovať volebné preferencie, potom Slovensko nečaká v budúcnosti nič dobré. Násilná konfrontácia sa môže stať permanentným elementom politického diania. Rozhodnutie, či sa tak stane alebo nie, je iba v rukách voličov, ktorí môžu takúto politiku a jej nositeľov odmietnuť vo voľbách. Ani zďaleka si však nie som istý, či tak urobia," varuje Marušiak.

