Najdrsnejšie VIDEO volebnej kampane je tu! Urážky, nadávky a bitka: Matovič nakopal Kaliňáka, ten mu chcel vziať mikrofón

BRATISLAVA – Do parlamentných volieb nám zostávajú iba necelé tri týždne. Niet sa preto čomu diviť, ak jednému z politikov z vypätia rupnú nervy. Aj politický súboj má však svoje hranice. To, čo dnes predviedol líder strany OĽaNO a priatelia, sa v civilizovaných krajinách jednoducho nerobí. Pri snahe o prekazenie tlačovej besedy strany Smer-SD sa dostal do konfliktu s Robertom Kaliňákom, na ktorom nenechal nitku suchú. Zábava však skončila vtedy, keď sa slovná šarvátka zmenila na pästný súboj. Údery a kopance do sedmičky kandidátky Smeru prerušila až polícia. Presvedčte sa sami!

Líder kandidátky OĽaNO a priatelia je už dlhé roky známy najpestrejším výberom toho, ako sa má (či nemá) robiť predvolebná kampaň. Aj keď si väčšina Slovákov myslela, že výlet do francúzskeho Cannes k vile Jána Počiatka už ničím netromfne, opak je pravdou. V stredu ráno sa snažil prekaziť tlačovú besedu strany Smer-SD tým, že k miestu konania besedy zaparkoval auto s nápisom „My vás mafii nepredáme“. Vizuálnu šou sprevádzal aj zvukovým sprievodom, ktorý sprostredkoval osobne cez megafóny na aute.

Netrvalo dlho, kým k autu pristúpili kandidáti na poslancov NRSR strany Smer-SD, ktorí sa ho snažili v jeho iniciatíve prerušiť. Potom, čo sa mu cez dvere šoféra do auta dostal Robert Kaliňák, kampaňový líder strany Smer-SD, ktorý sa mu snažil z rúk vytrhnúť mikrofón sa však celá situácia zvrtla.

„Stalo sa to počas našej tlačovej besedy. Chcel narušiť naše vyjadrenie a zaútočil na nás!" povedal pre Topky Robert Kaliňák. „Svedčí to o jeho úrovni a obrovskom strachu, že vie, že ľudia vedia, čo so Slovenskom urobil a toto sú iba jeho psychopatické výčitky," dodal s tým, že situáciu už zhrnul Tibor Gašpar na sociálnej sieti.

Kaliňák, ktorý sa Matovičovi snažil vytrhnúť mikrofón, si z potýčky odniesol hneď niekoľko rán a kopancov. Potom, ako sa Kaliňák z auta stiahol, však pár rán inkasoval aj samotný líder strany OĽaNO a priatelia. Tie mu uštedril bývalý štátny radca Richard Glück, ktorý je dnes číslom 53 na kandidátke strany Smer. Celú situáciu upokojil až príchod polície, ktorý od seba partičku odtiahol. Matovič musel napokon miesto konania besedy opustiť. O tom, ako sa to celé odohralo, sa môžete presvedčiť sami v zverejnenom videu.

O vyjadrenie sme požiadali aj hnutie OĽaNO a priatelia.