Po dlhom tichu opäť prehovorila Matovičova sestra: Vlastného brata znova zotrela, škrtenie Kaliňákom?

Z videa sa stala virálna záležitosť a už celé Slovensko sa dnes dobre baví na tom, ako sa dvaja kandidujúci politici do seba pustili. Politológom až tak do smiechu nie je, keďže aj toto môžu politici brať ako posilňovanie preferencií a v takom prípade by sa zrejme zvrhla aj celá verejná diskusia a možno aj debaty na televíznych obrazovkách. Šéf OĽaNO dokonca vo videu dostal dvakrát päsťou do tváre.

Škrtenie, ťahanie, štípanie ...

Následne sa na tlačovej konferencii rozhodol o tomto videu prehovoriť. "Neprajem to nikomu z vás, aby ste si to zažili. Z jednej strany ma škrtil, ťahal, vyťahoval z auta, alebo aj štípal Robert Kaliňák, z druhej strany jeho bývalý štátny tajomník pán Saloň, a naťahovali sa o mikrofón, ktorý sa pre nich stal symbolom pravdy, ktorá sa im zle počúvala," povedal šéf OĽaNO na reakčnom brífingu.

VIDEO Matovič reagoval na video na tlačovej konferencii (krátko pred piatou minútou videa začína šéf OĽaNO vysvetľovať predmetný útok):

Videli ste niečo také? Pýta sa Matovičova sestra

Je už známe, že ani počas pandémie Matovičovi rozhodne nebola nápomocná jeho sestra Zuzana Belicová, ktorá o sebe práve teraz opäť dala vedieť. Tá zrejme tiež reakciu OĽaNO na tlačovke sledovala, no nič z predmetného popisu Matoviča si na videu s Kaliňákom nevšimla. "Že Kaliňák štípal a škrtil. Videli ste také niečo? Alebo je aj nejaké iné video v obehu, kde ho má Kaliňák škrtiť?" pýta sa na sociálnej sieti Belicová.

