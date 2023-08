Čaputovej partner Rizman: Nepríjemné zdravotné problémy a náhla operácia! Prežil hrozné chvíle

(Zdroj: TASR - Dano Veselský)

Archívne video: Rakovina hrubého čreva a konečníka

Rakovina hrubého čreva a konečníka

Ako partner Zuzany Čaputovej, jemu prevencia možno zachránila život. „Poznáte to z reklám, článkov v novinách a reportáží v rádiách, či v telke. Mnohé propagujú preventívne prehliadky, ako jeden z pilierov modernej starostlivosti o naše zdravie. Ale ruku na srdce, kým nás nič nebolí...,“ začal svoje rozprávanie. Pred letom bol u lekárky na kontrole. Špecialistka usúdila, že by nebolo zlé urobiť preventívne kolonoskopiu a tak sa na ňu Rizman vybral. Jej výsledkom bol pozitívny nález. „Ďalej je to ukážkový príbeh - na preventívke mi našli v hrubom čreve niečo zlé - nasledovala podrobná diagnostika - dôkladné konzultácie - rozhodnutie (vzhľadom na typ nálezu) riešiť to chirurgicky a pokiaľ možno rýchlo - predoperačné vyšetrenia - a operácia,“ rozpísal sa o nepríjemných chvíľach.

Prevencia, ktorá mi možno zachránila život! Poznáte to z reklám, článkov v novinách a reportáží v rádiách, či v telke.... Posted by Juraj Rizman on Friday, August 18, 2023

Nakoniec na operačnom stole naozaj skončil. Ďalšie ťažké chvíle prišli však aj po nej. „Operácia sa podľa lekárov vydarila, ale - to čakanie na histológiu bolo hrozné... V týchto dňoch mi došiel výsledok - ten nádor/útvar bol nezhubný. Čo vám poviem - padol mi kameň zo srdca,“ vydýchol si. „Jeden z ošetrujúcich lekárov mi povedal, že presne pre toto treba robiť osvetu a preventívne prehliadky - pretože keď sa problém podarí identifikovať v zárodku - ako sa to lekárom podarilo v mojom prípade - majú väčšiu šancu vec riešiť rýchlo a efektívne, ešte predtým ako sa veci zvrhnú a výrazne skomplikujú,“ uviedol.

Poukázal na to, že Slovensko patrí medzi najhoršie krajiny sveta, čo sa týka výskytu nádorových ochorení hrubého čreva a úmrtí na ne. „Príčin je isto mnoho - ale jedna z vážnych je, že podceňujeme preventívne prehliadky, hanbíme sa hovoriť o problémoch so zažívaním a vylučovaním a bojíme sa kolonoskopie. Poďme to skúsiť zmeniť! Apropo - viete na aké preventívky máte nárok? A kedy ste boli na teste okultného krvácania, či kolonoskopii?“ pýta sa.