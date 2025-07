CHAOS po spackaných kolonoskopiách: Hovorí sa o možnej zámene roztokov! Riaditeľ nemocnice reaguje LISTOM

Kužela reaguje listom na kauzu zbabraných kolonoskopií. (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, gettyimages.com, Topky/Ján Zemiar)

Práve denník SME informoval o tom, že malo dôjsť k priam až absurdnej zámene kľúčových prípravkov, ktoré sú k procedúre nutné. Práve podľa SME má mať jeden z pacientov už voperovaný dočasný vývod.

Nepochopiteľná zámena

Okrem toho sa tiež zistilo, že pri kolonoskopii sa zrejme niektorým pacientom dostal do tela formaldehyd. Išlo tak o zámenu prípravkov, ktoré sa nachádzajú v úplne odlišných nádobách. Prípad vzbudil taký "poprask", že sa ním už zaoberá aj polícia a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Je to o to horšie, že formaldehyd sa využíva na zakonzervovanie polypov z hrubého čreva predtým, ako ich ešte len zašlú na diagnostiku. Ide o veľmi toxickú až rakovinotvornú látku. "Neviem to pochopiť, lebo formaldehyd sa používa len na fixáciu vzorky a na dezinfekciu ho nepoužívame vôbec. Spolupracujeme s firmou, kde na kolonoskopiu dostávame ,predplnené‘ skúmavky," vyjadril svoje rozhorčenie mediálne známy gastroenterológ Miloš Bubán.

Nič také sa ešte nestalo, reaguje šéf nemocnice

Na tieto závažné skutočnosti už reagoval aj listom samotný šéf Nemocnice sv. Michala Ladislav Kužela, ktorý by nerád videl nárast paniky a ešte väčšie vystrašenie a traumu z už tak nepríjemného vyšetrenia. Práve toto vyšetrenie totiž odhaľuje mnohé neduhy a zdravotné komplikácie. "Mimoriadna situácia nás všetkých hlboko zasiahla. Po kolonoskopickom vyšetrení malo celkovo sedem pacientov neštandardné reakcie. Piatich sme museli v našej nemocnici hospitalizovať," píše Kužela v liste, ktorého už aj niektorí predstavitelia opozície vyzvali na odstúpenie. Sám dodal, že sa s niečim takým ešte nestretli.

"S kolegami sme bezodkladne iniciovali sériu krokov, ktoré majú spoločný cieľ – zistiť, čo presne spôsobilo tieto neštandardné reakcie u pacientov po vykonaní kolonoskopického vyšetrenia," prisľúbil Kužela.

Panika nie je na mieste, odradí to ďalších pacientov, reaguje šéf nemocnice

"Chápem, že vzniknutá situácia vyvoláva oprávnený záujem verejnosti. Nemocnica o prípade informovala prostredníctvom médií bez zbytočného odkladu a v rozsahu, ktorý aktuálne okolnosti umožňovali. Naším cieľom je poskytnúť v každom okamihu verejnosti také informácie, ktoré budú dôkladne preverené a podložené faktami," píše šéf nemocnice.

Nezodpovedné domnienky a predčasné závery podľa Kuželu môžu spôsobiť, že sa ľudia začnú tohto vyšetrenia báť. "A to by bola tragédia – tragédia pre tých pacientov, ktorým práve kolonoskopické vyšetrenie môže zachrániť život. Preto Vás ešte raz prosím, majme trpezlivosť. Ukážme pravdu, cez fakty a nie dohady," uzavrel.