Deficit verejných financií tento rok vzrastie na 6,85 % HDP: Za všetko môžu poslanci

BRATISLAVA - Verejné financie skončia tento rok so schodkom na úrovni 6,85 % hrubého domáceho produktu (HDP). V porovnaní s rozpočtom na tento rok, ktorý bol schválený s deficitom 6,44 % HDP, je to viac o 0,41 % alebo 412 miliónov eur. Dôvodom je najmä legislatíva, ktorú prijali poslanci v Národnej rade (NR) SR bez riadneho legislatívneho procesu, pričom rozpočet s takýmito výdavkami nepočítal. Vyplýva to zo správy o aktuálnom vývoji verejných financií, ktorú v utorok zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.