Pri nedofinancovaní sektora môže byť ohrozená platobná schopnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne

"Teoreticky by tento rok nemuselo prísť k dofinancovaniu a zvýšené výdavky by sa mohli premietnuť do vyššieho nárastu rozpočtu na budúci rok, ale v tom prípade by to mohlo štátnej VšZP priniesť nemalé problémy, keďže okrem negatívneho vlastného imania by čelila možno aj ohrozeniu jej platobnej schopnosti, nemala by dostatok hotovosti na účtoch, aby platila zazmluvneným subjektom za zdravotnú starostlivosť poskytnutú jej poistencom," skonštatoval.

VšZP spúšťa program Dr. Nonstop+, má pomôcť v čase výpovedí pediatrov, problémoch s dostupnosťou ambulantnej pohotovostnej služby a urgentov (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Priestor pre dofinancovanie sektora v tomto roku sa podľa Zachara vytvoril v dôsledku skokovitého nárastu spotrebovanej zdravotnej starostlivosti oproti covidovým rokom, vysokého rastu inflácie aj prijímania legislatívnych noriem a vládnych rozhodnutí, ktoré vyvolávajú zvýšené výdavky bez 100-percentného finančného krytia. "Určitým lakmusovým papierikom je aj priebežná strata všetkých troch zdravotných poisťovní, hoci príčiny časti ich strát sa môžu líšiť," podotkol.

Zachar dúfa, že súčasná vláda Ľudovíta Ódora alebo vláda po septembrových parlamentných voľbách nepristúpi k nesystémovej finančnej pomoci len pre štátnu VšZP. V prípade potreby dofinancovania celého sektora treba podľa neho pristúpiť k zvýšeniu platby za poistencov štátu.

Najväčší problém je nepredvídateľnosť

Najväčším problémom ad hoc dofinancovávania zdravotníctva, respektíve nejasnosti týkajúce sa rozsahu "základného balíka" zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia a veľkosti objemu na to určených verejných financií na každý rok je podľa jeho slov nepredvídateľnosť a následná nestabilita takéhoto systému. "Plánovanie a efektívne vynakladanie zdrojov je vtedy negatívne ovplyvnené," dodal.

Ministerstvo financií SR začiatkom augusta uviedlo, že s rezortom zdravotníctva diskutuje o dofinancovaní sektora v potrebnej miere. Na nedostatok zdrojov v zdravotníctve poukázali zdravotné poisťovne aj Asociácia nemocníc Slovenska. Podľa nemocníc v ňom tento rok chýba minimálne 300 miliónov eur.