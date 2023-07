Leteckí záchranári z Banskej Bystrice pomáhali vážne zraneným po pádoch

Ako informuje hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, v stredu (19. 7.) podvečer leteli na pomoc 14-ročnému chlapcovi do obce Demandice v okrese Levice, ktorý bicyklom narazil do odstaveného auta, pričom preletel cez riadidlá a ostal ležať na zemi. Nárazom utrpel vážne poranenie hlavy s poruchou vedomia. "Leteckí záchranári si pacienta prevzali do svojej starostlivosti od posádky rýchlej lekárskej pomoci na futbalovom ihrisku. Po doplnení liečby a preložení na palubu bol v umelom spánku s úrazom hlavy prevezený do DFNsP v Banskej Bystrici," uviedla hovorkyňa.

Výjazd záchranárov HZS z Malej Fatry pod Chleb Popoludní dňa 19.07.2023 bola Horská záchranná služba požiadaná o pomoc... Posted by Horská záchranná služba on Wednesday, July 19, 2023

Vo štvrtok (20. 7.) dopoludnia boli záchranári vyslaní opäť k úrazu cyklistu, tentoraz do obce Bzovík v okrese Krupina. Iba 14-ročný chlapec si po páde poranil hlavu a krátkodobo bol v bezvedomí. "Aj tohto pacienta si posádka prevzala na miestnom ihrisku a po ošetrení bol v stabilizovanom stave prevezený do DFNsP v Banskej Bystrici," priblížila.

Po návrate na základňu smerovala posádka k ďalšiemu úrazu do Revúcej. "Tentoraz išlo o 46-ročného muža, ktorý spadol z budovy v priemyselnom parku z výšky približne štyroch metrov, pričom utrpel vážne poranenia viacerých častí tela. Pilot vrtuľníka pristál priamo v areáli, záchranári si pacienta prevzali do svojej starostlivosti a po ošetrení bol preložený na palubu a s tzv. polytraumou letecky prevezený do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici," doplnila Hopjaková.