MIMORIADNE Návšteva roka! Zelenskyj má prísť už o pár hodín na Slovensko: Záhadné manévre na bratislavskom letisku

BRATISLAVA - Bratislava zrejme stojí pred návštevou storočia. Evidentne sa totiž všetko pripravuje na návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zatiaľ je síce všetko v rovine špekulácií, no viaceré okolonosti naznačujú tomu, že sa štátne zložky pripravujú na niečo veľké. V diplomatických kruhoch sa už o tom podľa všetkého hovorí ako o jasnej veci, no isté je, že v Bratislave dnes okrem iného pristálo aj špeciálne lietadlo.

archívne video

Deň, na ktorý sa mnoho diplomatických autorít na Slovensku vo veľkom pripravovalo. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj má podľa všetkého prvýkrát od začiatku masového vpádu ruského agresora na Ukrajinu prísť na Slovensko. Keďže ide o mimoriadne citlivú informáciu, viaceré autority z bezpečnostných dôvodov skrývali túto záležitosť pred verejnosťou. Vzhľadom na globálnu situáciu je to ale pochopiteľné.

Cesta z Bulharska do Prahy s mimoriadnou zastávkou

Zelenskyj bol totiž počas posledných hodín na zahraničnom rokovaní v Bulharsku. Následne má napokon cestou do Prahy aj jednu mimoriadnu zastávku - v Bratislave. O tejto informácií sa do posledných sekúnd len polemizuje.

Zelenskyj pricestoval do Bulharska na pozvanie premiéra Niklaia Denkova, odkiaľ zverejnil aj video.

Práve TV Markíza prišla s informáciou, že by sa na ceste medzi Bulharskom a Prahou mohol Zelenskyj v najbližších hodinách "ocitnúť" v Bratislave. Všetci teraz očakávajú, či sa tieto dohady naplnia.

Americký vládny špeciál v Bratislave len pár hodín pred príchodom prezidenta

Tieto domnienky ešte viac posilnil fakt, že sa krátko pred možným príchodom Zelenského do Bratislavy na našom letisku objavil americký vládny špeciál, ktorý letel z Rumunskej Konstancy.

Nie je jasné, či prílet špeciálu súvisel so Zelenského príchodom, no nateraz to nie je ani vylúčené. V prípade tak dôležitých hostí sa totiž zvykne aplikovať systém diplomatického predvoja, ktorý má za úlohu skontrolovať bezpečnosť tunajších a vonkajších podmienok na prílet takého hosťa na územie nášho štátu. Následne by to isté lietadlo mohlo teoreticky dopraviť Zelenského na naše územie.

