Rozprávková noc v pražskom Hiltone: Zelenského eskortovali vojenské Gripeny! Takto strávil deň pred návštevou Bratislavy

PRAHA/KYJEV – Prvé kroky v priebehu utajovanej cesty ukrajinského prezidenta Zelenského viedli priamo do Prahy. V hlavnom meste našich západných susedov sa stretol s najvyššími predstaviteľmi českej politiky. Západní susedia nezabudli ani na bezpečnosť ukrajinského prezidenta, ktorý je ruským cieľom číslo jeden. Počas celého letu bol sprevádzaný vojenskými stíhačkami Gripen a nezabudol ani na momentku, ktorú zverejnil na sociálnych sieťach. Svoj výlet ukončil v luxusnom pražskom hoteli. Ďalšia zastáva - Bratislava.

Vo štvrtok sme vás informovali o utajenom príchode ukrajinskej hlavy štátu. Prezident Zelenskyj sa rozhodol zavítať do našich končín a svoju šnúru politických návštev odštartoval ikonicky v Prahe. V hlavnom meste sa stretol s novozvoleným českým prezidentom.

Český vládny špeciál si ukrajinského prezidenta vyzdvihol ešte v štvrtkový podvečer v bulharskej Sofii. Zelenskyj bol eskortovaný v plenj paráde za sprievodu dvoch vojenských strojov Gripen.

Cestu Zelenského do Prahy oficiálnej potvrdila aj hovorkyňa prezidenta Markéta Řeháková a hovorca českého Úradu vlády Václav Smolka. Smolka sa nezabudol pochváliť fotkou na sociálnych sieťach, na ktorej sa ukrajinský prezident pripravuje na vstup do českého vládneho špeciálu, informoval český portál Blesk.

V 18:21 vzletěl ze Sofie do Prahy vládní speciál se vzácnou návštěvou. @ZelenskyyUa se setká i s @P_Fiala. Půjde o jejich první společné setkání v Praze, předchozí dvě proběhla v Kyjevě. pic.twitter.com/C4m2nUB684 — Václav Smolka (@_smolka_v) July 6, 2023

Na svojich občanov nezabudol: Dojímavé stretnutie na Pražskom hrade

Jednou z prvých zastávok ukrajinského prezidenta bol už tradične Pražský hrad, v ktorom sa uskutočnilo spoločné vystúpenie s českým prezidentom Petrom Pavlom. Počas návštevy došlo k nečakanému, no zároveň emotívnemu stretnutiu. Ukrajinská hlava štátu sa podľa Českej televízie stretla so 14-ročným, ťažko chorým Antonom Kockom, ktorý z Ukrajiny do Česka ušiel pred vojnou. Jeho snom bolo stretnúť sa s oboma prezidentmi, ten sa napokon vyplnil.

Každý máme svého hrdinu. Hřeje mě pocit, že jsme dnes mohli zprostředkovat setkání dvou lidí, kteří jsou jeden pro druhého hrdinou. Jeden bojuje s těžkou nemocí, druhý s agresí proti své zemi. Respekt si zaslouží oba. Díky za to @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/GXrpkfxiCB — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 6, 2023

„Hreje ma pocit, že sme dnes mohli sprostredkovať stretnutie dvoch ľudí, ktorí sú jeden pre druhého hrdinom,“ napísal český prezident na Twitteri. „Anton, bolo mi veľkou cťou ťa dnes stretnúť a rozprávať sa s tebou,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.

Zelenskyj dodal, že mladý chlapec pochádza z ukrajinskej Boryslavi. „Od marca 2022 podstupuje liečbu v Českej republike. Je to skvelý chlapec, ktorý je úprimne pyšný na Ukrajinu a verí v ňu,“ dodal prezident.

Антону Коцку 14 років. Він з Борислава Львівської області. З березня 2022 року перебуває у Чехії на лікуванні. Абсолютно світлий хлопчик, який щиро пишається і вірить в Україну.



Антоне, мені було дуже приємно сьогодні зустрітися та поспілкуватися з тобою. Бажаю тобі перемоги і… pic.twitter.com/0ZeA1rlGb8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023

Výlet v Prahe pod nočnou oblohou: Delegáciu čakala luxusná noc v Hiltone

Prezidenti oboch krajín návštevu ukončili pod holým nebom. Volodymyr Zelenskyj sa po stretnutí s Pavlom poďakoval za českú pomoc Ukrajine. Ani v týchto pohodových chvíľach však nezabudol na číhajúcu hrozbu. Ukrajinský prezident Čechov varoval pred následkami ruskej propagandy, ktorá ma podľa jeho názoru veľký vplyv aj v Česku.

Loučíme se s ukrajinskými přáteli. Nad Prahou je noc, program na Hradě skončil. Prezident @ZelenskyyUa si odváží ujištění, že za 🇺🇦budeme stát, dokud bude potřeba. Naše historická zkušenost ukázala, že jednota je nejlepší zbraň proti agresorovi. Jsme s vámi. Slava Ukrajini! pic.twitter.com/QpoNSuIEjx — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 6, 2023

Deň strávený v perle na Vltave ukončil v luxusnom hoteli Hilton. Kolóna s ukrajinskou delegáciou si to po návšteve hradu zamierila rovno do centra Prahy. To, či s delegáciou v luxusných izbách strávil noc aj ukrajinský prezident však podľa portálu Blesk nie je známe. Podľa ČT mal prespať priamo na Pražskom hrade.