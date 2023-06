Štát rozpredáva náš spoločný majetok: Vírivka, auto len za 200 eur či zlatá tehla? Pri tejto aukcii sa chytíte za hlavu

archívne video:

Ministerstvá a iné štátne orgány sa už tradične zbavujú vyradeného majetku a novým majiteľom by ste sa tak mohli stať práve aj vy. Za pár drobných by ste si tak mohli kúpiť ojazdené auto, ktorého cena na burze aktuálne štartuje na hodnote len 170,00€. Štátna burza by vás mala zaujímať aj v prípade, pokiaľ pre svoju prácu potrebujete nákladné vozidlá, ktoré by vás v plnej poľnej hneď aj s niekoľkými prívesmi vyšli do 10.000€.

Galéria fotiek () Zdroj: Ministerstvo financií SR

Na stránkach nájdete aj hneď niekoľko kusov výkonných elektrocentrál v sume zhruba od 300€, no aj vysokozdvižné vozíky, ktorých cena nepresiahne ani dve tisícky. Pokiaľ však ponuku preskúmate pozorne, podarí a vám nájsť aj naozajstné skvosty.

Galéria fotiek () Zdroj: Ministerstvo financií SR

Medzi vyradeným majetkom nájdete aj poklady: Štát draží dokonca aj zlatú tehlu!

Na predaj majú aj vírivku, masážnu vaňu, či kryokomoru, ktorými si viete pomôcť nie len k lepšiemu pohodliu, ale aj zdraviu. To, čo by však nikomu nemalo uniknúť je 1,5 kilový zliatok z čistého zlata, ktorého aukčná cena štartuje na 112.367,00€. Pokiaľ by ste mali záujem o zlatú rezervu, stačí si viac než kilovú tehličku jednoducho zakúpiť. Urobiť tak môžete v sekcii Registra ponúkaného majetku štátu na stránkach Ministerstva financií SR.