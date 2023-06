Bohatstvo domácností vzrástlo za štyri roky reálne o štvrtinu, tvrdia analytici

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - isté bohatstvo domácností sa medzi rokmi 2017 a 2021 zvýšilo o necelých 38 % na 97.000 eur. Nárast bol vysoký aj v reálnom vyjadrení, čiže po započítaní inflácie, a to na úrovni takmer 25 %. Upozornili na to analytici Národnej banky Slovenska (NBS) v nadväznosti na výsledky 4. vlny Zisťovania o financiách a spotrebe domácností (Household Finance and Consumption Survey, HFCS), ktoré uskutočnila NBS v spolupráci so Štatistickým úradom (ŠÚ) SR na jeseň 2021.