VEĽKÁ víkendová predpoveď počasia: Dáždniky radšej neodkladajte! TAKTO to vidia meteorológovia

Intenzívne zrážky môžu opäť priniesť povodňové javy na tokoch aj mimo nich, napísal SHMÚ na sociálnej sieti. Upozorňuje na to, že je treba počítať s možnosťou ďalších lokálnych výrazných vzostupov vodných hladín, aj s dosiahnutím stupňov povodňovej aktivity a najmä na menších tokoch. Pri intenzívnych zrážkach môže dôjsť k povodňovým javom mimo tokov: stekanie vody zo svahov, zosuv svahov, bahnotok s kamením, zatopenie pivníc a suterénov, podchodov, podjazdov, či podmytie cestných komunikácií, čo môže skomplikovať situáciu najmä vo väčších mestách.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SHMÚ

Mraky a dažde budú aj cez víkend

Slovensko sa bude nachádzať vo vlhkom vzduchu medzi oblasťou nízkeho tlaku nad juhovýchodnou Európou a mohutnou tlakovou výšou nad severnou Európou. V sobotu očakávame veľkú, miestami prechodne zmenšenú oblačnosť. Na mnohých miestach sa vyskytnú prehánky, miestami búrky a intenzívne zrážky. Kombináciou vlhkého vzduchu a teploty sa vyskytne lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 21 až 26 °C, na Orave a pod Tatrami 18 až 21 °C. Na horách vo výške 1500 m bude teplota okolo 11 °C. Slabý premenlivý, popoludní miestami severovýchodný vietor 5 až 25 km/h, pri búrkach prechodne zosilnie.



Predpokladané množstvo zrážok na sobotu:

Noc: do 5 mm, ojedinele do 10, pri búrkach výnimočne 10 až 30 mm

Deň: do 15 mm, ojedinele 15 až 50 mm, najmä pri búrkach

V nedeľu do strednej Európy bude od severu až severovýchodu zasahovať okraj tlakovej výše a po jej južnom okraji k nám začne neskôr prúdiť od severovýchodu suchší vzduch. Tento deň bude počasie polooblačné až oblačné. Miestami sa vyskytnú prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 °C, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou okolo 19 °C. Bude fúkať severný až severovýchodný vietor 10 až 30 km/h, na východe ojedinele okolo 35 km/h. Počas búrok vietor prechodne zosilnie.