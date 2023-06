Prírastok na kandidátke SASKY po ceste z práce takmer havaroval: Hlina ostal v nemom úžase, keď zbadal pri ceste toto!

archívne video

V šoku som skoro nabúral, priznal Hlina po zhliadnutí bilboardu

Hlina svoj zážitok popísal na sociálnej sieti v statuse, ktorý začal komentovaním bezútešného počasia, ktoré v Bratislave vo štvrtok spôsobilo niekoľkohodinovú povodňovú pohromu. "Vraciam sa zo Železnej studničky po Štefánikovej ulici a skoro som od šoku nabúral. V tomto ponurom počasí Vám náladu "urobí" tento bilboard," komentuje Hlina, ktorý dodal aj fotografiu spomínaného bilboardu. Ten pochádza od strany Hlas-SD a hlása, že zabezpečí zníženie cien potravín, ak im ľudia venujú pozornosť.

Neskrýval emócie

Hlina následne aj dodal, čo si o spomínanej nápaditosti bilboardu myslí. Politicky totiž dlhodobo hlása myšlienky toho, aby ľudia produkovali hodnoty, pracovali a nečakali, že budú mať veci zadarmo. "Neskutočné. Bojím sa, že v tejto krajine nebude dobre. To je čo? To kde sme? To čo si tí ľudia o nás myslia? Už viete prečo na náš protest antipopulistov nikto nepríde? V krajine, v ktorej si ľudia samých seba vážia, by takýto billboard vydržal nestrhnutý 5 minút," konštatuje Hlina.