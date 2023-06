Tajili to do poslednej chvíle! Heger oznámil predvolebné spájanie: Do parlamentu ho má potiahnuť známa tvár

BRATISLAVA - Mimoparlamentní Demokrati idú do volieb spoločne so vznikajúcou stranou europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Informovali o tom na spoločnej pondelkovej tlačovej konferencii. Presadzovať chcú spoločné priority. Osobnosti zo strany Jablko dostanú posledných päť miest na kandidátnej listine Demokratov.

Predčasné voľby do Národnej rady SR majú byť v sobotu 30. septembra. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zatiaľ termín oficiálne nevyhlásil.

Demokrati rokovali o možnej spolupráci napríklad aj s Modrými okolo Mikuláša Dzurindu, ktorí idú do volieb s Mostom-Híd. Heger rokoval aj s KDH, ktoré chce ísť do volieb samostatne.

