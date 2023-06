Ďuriš Nicholsonová o detskej pornografii: Na slovenských serveroch sú najväčšie úložiská

Za posledných 20 rokov sa materiály sexuálneho zneužívania detí v online priestore dramaticky zvýšili. Spolu s tzv. "groomingom" (manipulačné praktiky zneužívania ľudí) sa zameriavajú na mladšie deti. V roku 2022 bolo vo svete rekordných 32 miliónov hlásení o podozrení na online sexuálne zneužívanie detí. V reakcii na to EK vlani v máji prijala návrh nariadenia na prevenciu a boj proti zneužívaniu detí. V EP bola táto oblasť pridelená výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Nicholsonová v ňom zastupuje liberálnu frakciu Obnovme Európu. Výbor koncom mája predložil vyše 1900 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, o ktorých budú inštitúcie EÚ ďalej rokovať.

Milión prípadov detskej pornografie iba v EÚ

"Slovensko je spolu s Holandskom na tom najhoršie, pretože na ich serveroch je prakticky najväčšie úložisko detskej pornografie," upozornila poslankyňa. Spresnila, že v roku 2010 bolo v EÚ nahlásených milión prípadov detskej pornografie na internete, v roku 2021 už 21 miliónov. Situácia sa zhoršila najmä počas pandémie covidu. Slovensko zaostáva podľa nej za ostatnými členmi EÚ pri odstraňovaní nahláseného nevhodného online obsahu a trestanie páchateľov takýchto činov. "Boli sme poslednou krajinou EÚ, ktorá spustila horúcu linku na anonymné nahlasovanie zneužívania detí v offline aj online priestore," vysvetlila.

Rodičov treba vzdelávať

"Deti sú viac vystavené hrozbám pedofílie keď sedia vedľa rodičov na gauči a hrajú nejakú videohru, ako keď sú vonku na ihrisku," upozornila. Ocenila, že zámerom pripravovaného nariadenia EÚ je včas vypátrať obsah ohrozujúci deti, čo najrýchlejšie ho stiahnuť a potrestať páchateľov. Veľké platformy ako Facebook dobrovoľne takéto obsahy nahlasujú, ale veľa iných platforiem to nerobí. "Z môjho pohľadu je najdôležitejšie, že riešime prevenciu a bude možné spolupracovať so školami a citlivým spôsobom vysvetľovať deťom aké riziká im hrozia pri videohrách," uviedla. Deti by akékoľvek hrozby mali nahlasovať rodičom. Aj rodičov však treba vzdelávať, lebo hrozby nepoznajú alebo podceňujú.