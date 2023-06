Párik sa v Nitre oddával sexu priamo na rušnej ulici: Ľudia neverili vlastným očiam... Kde bola polícia?

Mostná ulica v Nitre je známa tým, že je na nej množstvo klubov a barov, do ktorých sa chodia zabávať prevažne mladí ľudia. Rušno je na nej najmä cez víkend, no prázdna nebýva ani uprostred týždňa. O to nepochopiteľnejšie je správanie sa dvoch ľudí, ktorí si užívali sex na schodoch jedného z podnikov, a to priamo pred očami okoloidúcich ľudí.

Video, na ktorom je párik zachytený, obletelo sociálne siete ešte minulý týždeň. Vidno na ňom muža a ženu, ktorí si užívajú sexuálne radovánky priamo na schodoch a vôbec ich netrápi, že okolo chodia ľudia. Zaujímavosťou je, že neďaleko odtiaľ hliadkujú aj policajti. Tí zrejme práve vtedy na mieste neboli.

"Situáciou sa zaoberá polícia v Nitre, ktorú prešetruje ako podozrenie z trestného činu výtržníctva," povedala ešte vtedy nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková. Či sa už dvojicu podarilo stotožniiť, sme sa pýtali polície.

