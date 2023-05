Boris Kollár si vie predstaviť podporu vlády: Prečítať si chce najprv jej program

Galéria fotiek (1) Boris Kollár

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár si vie predstaviť podporu vláde odborníkov, prečítať si chce však najskôr jej finálny program. Uviedol to po utorkovom stretnutí s premiérom Ľudovítom Ódorom, kde hovorili o prioritách vlády. Kollár víta najmä pragmatizmus zo strany premiéra. Naznačil, že Ódor by chcel mať vládny program hotový do 12. alebo 13. júna. Trinásteho júna sa má začať aj riadna schôdza parlamentu. "Zaradím to hneď na začiatok," povedal Kollár.