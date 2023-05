Poslanci sú pripravení na ďalšie mimoriadne schôdze: Návrhy by sa mohli prijať ešte do volieb

Galéria fotiek (6) Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Martina Kriková

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sú pripravení aj na ďalšie mimoriadne rokovania. Viacerí si vedia predstaviť mimoriadne rokovania k balíku zákonov v druhom čítaní aj po skončení sa júnovej riadnej schôdze. Návrhy by sa tak mohli prijať ešte do volieb. V júni je totiž naplánovaná posledná riadna schôdza v tomto volebnom období a viaceré zmeny ostali v prvom čítaní. V druhom a treťom čítaní by sa tak bez mimoriadneho rokovania nestihli prijať.