V kauze Mýtnik nebude v utorok vypovedať exminister, guvernér NBS Kažimír

BANSKÁ BYSTRICA – Na hlavnom pojednávaní v kauze Mýtnik, ktoré v pondelok pokračovalo na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, nebude v utorok (30. 5.) vypovedať guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Ako oznámil predseda senátu, ospravedlnil sa a neúčasť zdôvodnil vopred plánovanou pracovnou cestou do Japonska.

V kauze Mýtnik čelí obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti šesť osôb, medzi nimi podnikateľ Jozef Brhel, jeho syn Jozef Brhel či bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc. Obžaloba sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur. Obžalovaní vinu popierajú.

archívne video

Meno exministra spomenul vo svojej výpovedi kľúčový svedok

Meno guvernéra sa v procese objavilo v súvislosti s jeho predchádzajúcim pôsobením na pozícii ministra financií. Vlani ho vo výpovedi spomínal kľúčový svedok Michal Suchoba, keď hovoril o svojej firme Allexis a o údajnom vplyve Jozefa Brhela staršieho, bez ktorého by projekty jeho spoločnosti neboli priechodné na finančnej správe (FS). Údajne práve na "odporúčanie" Kažimíra, ktorý to mal vraj dovtedy blokovať, sa obrátil na Jozefa Brhela staršieho. Podľa Michala Suchobu chcel obžalovaný podnikateľ po vstupe do firmy najprv 40 percent pre seba, ďalších 20 mal mať vtedajší minister financií a jemu malo zostať 40 percent, čo odmietol. Nakoniec sa s Jozefom Brhelom dohodli na 50 percentách pre neho aj seba. Ako sa Kažimír v médiách vyjadril, odmieta, že sa v rezorte financií počas jeho pôsobenia vybavovali veci za úplatky.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Svedkovia v pondelok vypovedali o procesoch na FS, zmluvných vzťahoch, cenách dodávaných informačných systémov, kontrolách a aj o výnimkách utajovaných zmlúv z dôvodu daňového tajomstva. Podľa Michala Mandzáka, obhajcu Jozefa Brhela staršieho a jeho syna, paradoxne len potvrdili nedôvodnosť obžaloby. "Vypovedali, že systémy boli dodávané štandardne, za štandardné ceny a vôbec neboli predražené. Navyše potvrdili, že výnimka bola oprávnená, pretože aj systémy iných spoločností boli uzavreté takým istým spôsobom ako s Allexis, ale tie nestíhajú. Pritom máme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, kde FS za to dostala pokutu. Stíhajú len Allexis, lebo za tým vidia Jozefa B. staršieho a jeho syna," konštatoval Mandzák.

Podľa Roberta Kaliňáka, obhajcu Radka Kuruca, dôvodom, prečo prokurátor stíha len tento prípad, je hlavný obžalovaný Jozef Brhel starší. Je snaha urobiť z toho politickú kauzu. "Zatiaľ však nepredložili jediného svedka potvrdzujúceho verziu obžaloby, ktorá je z veľkej miery domyslená. Ani kajúcnici nepotvrdili verziu hlavnej časti obžaloby vo veci Allexis a ani v prípade môjho mandanta. Je to iba vymyslený korupčný príbeh," zdôraznil Kaliňák.