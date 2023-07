Samosprávy budú padať ako hrušky, toto je len prvá pomoc, tvrdí Michal Kaliňák

BRATISLAVA - Situácia samospráv je natoľko alarmujúca, že ak nebude prijatý celý komplex opatrení vrátane kompenzácie zvýšených nákladov na energie, hrozí počas jesene ich postupný kolaps. V TASR TV to povedal člen predsedníctva Hlasu-SD Michal Kaliňák.

Dve tranže po 54 miliónov eur na kompenzáciu zvýšených energetických nákladov, ktoré mali samosprávy dohodnuté ešte s bývalou vládou, ale kabinet Ľudovíta Ódora zatiaľ neodsúhlasil ich vyplatenie, sú podľa Kaliňáka len akousi prvou pomocou. Na ňu by mal nadviazať prísľub relevantných politických strán o povolebnej stabilizácii situácie v regiónoch. "V opačnom prípade ani tých 108 miliónov nemusí pomôcť, samosprávy budú do konca roka kolabovať a budú padať ako hrušky na záhrade," uviedol Kaliňák.

Už dnes majú podľa neho v menších obciach problémy zaplatiť mzdy a odvody zamestnancom, niektorí starostovia sú podľa neho radšej práceneschopní, aby svojej obci ušetrili peniaze. Problémy podľa neho spôsobilo nekompetentné rozhodovanie vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktoré obciam znížili príjmy a súčasne im uložili nové povinnosti bez zodpovedajúceho finančného krytia. "Za minulý rok sú samosprávy celkovo v strate 250 miliónov eur a ak sa tento rok už nezmení, na konci roka budú v čistej strate 320 miliónov eur," upozornil.

Vláda musí hodiť záchranné koleso

Zároveň odmietol argumentáciu vlády Ľudovíta Ódora, ktorá chce v rámci možností rozpočtu samosprávam pomôcť, ale tvrdí, že požadovanú čiastku 108 miliónov eur na kompenzácie aktuálne uvoľniť nevie. "Vláda má vo svojej vlastnej rezerve takmer päť miliárd eur. Takže dať sto miliónov je veľké zanedbateľné nič," vyhlásil. Podľa Kaliňáka vláda neochotou rokovať so samosprávami urobila politickú chybu a táto zodpovednosť jej už ostane bez ohľadu na to, ako sa problém napokon podarí vyriešiť.

Upozornil, že samosprávy sú sociálny partner, ktorému vláda musí hodiť záchranné koleso. Tvrdí, že jeho strana ide do volieb so silným programom podpory regiónov, ktorý počíta s masívnymi investíciami z verejných zdrojov aj eurofondov. "Sme pripravení preinvestovať v regiónoch miliardu eur. Poďme sa baviť o novom nastavení eurofondov a o možnostiach, ktoré má štát," zhrnul s tým, že je potrebné priblížiť legislatívu k modelom, ktoré sa osvedčili v susedných štátoch. Základom úspešnej regionálnej politiky je však podľa neho dialóg so samosprávami, predvídateľná legislatíva a stabilizovaná ekonomika.