Slovensko musí zaplatiť odsúdenému vrahovi tisíce eur: Dôvodom sú kajúcnici! Jasné slová advokátky

Na to, že naše orgány stále bezbreho veria kajúcnikom, upozorňuje vo svojich rozsudkoch proti Slovensku Európsky súd pre ľudské práva už dlhodobo. „Opäť bola Slovenská republika odsúdená za porušenie článku 6 dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý zaručuje právo na spravodlivé súdne konanie, a to vzhľadom na to, že odsúdenie bolo vo veľkej miere založené na výpovediach spolupracujúcich svedkov, pričom neboli náležite preskúmané výhody, ktoré získali za tieto usvedčujúce výpovede. Tiež tam došlo k určitým nezrovnalostiam vo výpovediach týchto svedkov, pričom európsky súd poukázal, že vnútroštátne orgány sa týmito nezrovnalosťami zaoberali nedostatočne,“ vysvetlila pre TA3 advokátka Marica Pirošíková, ktorá bola 13 rokov zástupkyňou Slovenska pred ESĽP.

Podľa nej je zároveň na škodu, že vo veci rozhodoval aj Ústavný súd SR, ktorý by mal náležite zohľadňovať už existujúcu judikatúru ESĽP, k čom podľa jej slov nedošlo. Dôsledkom nie je len vyplatenie spravodlivého zadosťučinenia odsúdenému Adamčovi, ale aj možnosť obnovy konania na vnútroštátnej úrovni. Európsky súd totiž v rozsudku poznamenal, že pokiaľ bolo priznané sťažovateľovi spravodlivé zadosťučinenie za nemajetkovú ujmu, zohľadňuje sa tým aj fakt, že odsúdený vrah môže na vnútroštátnej úrovni požiadať o obnovu konania.

V Adamčovom prípad boli podstatnými dôkazmi pre rozhodnutie slovenských súdov práve výpovede kajúcnikov. Zároveň síce existovali aj ďalšie dôkazy, no čo sa týka znaleckého dokazovania, to sa malo týkať len okolností spáchania vraždy a nie identity vraha, čo si na európskej pôde všimli. Okrem výpovedí spolupracujúcich svedkov boli ďalšie svedecké výpovede „len z počutia“.

Advokátka tiež pripomenula, že európska judikatúra hovorí o tom, že kajúcnikom nemožno slepo veriť. Dôležitú rolu zohrávajú výhody, ktoré za takéto svedectvá dostanú. Napríklad v Česku musí na rozdiel od Slovenska o upustení trestu kajúcnikom rozhodnúť až súd. Podľa nej sa tiež v Česku nemôže stať, že súd, ktorý v danom prípade rozhoduje, nevie, aké výhody daný kajúcnik za svoje svedectvo získal. V Česku tiež nie je možné to, čo na Slovensku a síce, že osoby sú buď beztrestné vzhľadom na svoje usvedčujúce výpovede, alebo oslobodené na základe rozsudku ESĽP v obnovenom konaní. Zároveň sa zamyslela aj nad tým, či danej osobe vôbec možno status spolupracujúceho svedka priznať. Položila si tiež otázku, ako pri takomto postupe chránime spoločnosť pred páchateľmi vrážd, keď sa títo môžu potom pohybovať po slobode.

Európsky súd zároveň podľa advokátky hovorí, že netreba podceňovať riziko, že výpovede kajúcnikov sú manipulované či už z dôvodu osobnej pomsty, alebo pre neprimerané výhode, ktoré za to získavajú. Prízvukovala však, že európsky súd nemá problém s využitím inštitútu kajúcnika ako takého, avšak existujú aj ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené. „Do rizika prichádzame v prípade neprimeraných výhod. Navyše ak súd, ktorý rozhoduje, o týchto výhodách ani nevie, narušuje to spravodlivosť konania ako celku, pretože čím je výhoda väčšia, tým viac to môže spochybniť dôveryhodnosť kajúcnika,“ uviedla. Podľa jej slov by bola na Slovensku vhodná zmena právnej úpravy. Za príklad si zobrala práve spomínaný systém v Česku.

Keď sa povie kajúcnik, na Slovensku si väčšina ľudí predstaví bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho, bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Berbarda Slobodníka či exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa. Práve oni sa rozhodli pre túto pozíciu v známych korupčných kauzách.