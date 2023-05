Prekliaty turistický chodník? Smrť Anny (†38) videli jej malé deti! Pred rokom na rovnakom mieste zomrel Jurko (†15)

MALÁ FATRA - Pád zo Zbojníckeho chodníka vo Vrátnej doline neprežila v sobotu tridsaťosemročná slovenská turistka Anna. Tragédia je o to smutnejšia, že jej pád videli tri deti, ktoré s ňou boli na túre. Presne pred rokom pritom na tej istej trase zahynul aj 15-ročný Jurko.

Tridsaťosemročná Anna sa v sobotu vybrala na výlet so svojimi troma deťmi vo veku štyri, sedem a osem rokov. Chodník ponúka intenzívne stúpanie, ale aj krásne výhľady. No označovaný je ako "stredne náročný", preto je na zváženie, či ho absolvovať s tak malými deťmi. Anna sa tam však vybrala, čo sa jej nakoniec stalo osudným. Krátko popoludní bola k chodníku privolaná Horská záchranná služba.

"Na turistickom chodníku ostali tri malé deti vo veku štyri, sedem a osem rokov, ktoré neskôr prevzali príslušníci polície. Na miesto okamžite smerovali pozemne záchranári HZS z oblastného strediska Malá Fatra. Zo Žiliny vyslali vrtuľník, z ktorého na chodníku postupne vysadili záchranára HZS a lekárku," uviedla HZS. Pozemná skupina horských záchranárov vykonala v exponovanom teréne spust za pomoci lán Dyneema. "Na mieste sa ukázalo, že Slovenka utrpela zranenia nezlučiteľné so životom," dodala HZS.

Čo sa mohlo stať?

Podľa odhadu záchranárov žena padala asi 100 metrov, jej zranenia boli preto nezlučiteľné so životom. čo sa presne stalo, je zatiaľ predmetom vyšetrovania. Podľa tvnoviny.sk však jednou z verzii je, že sa najmenšie dieťa potklo a Anna ho chcela podržať. No sama sa pošmykla a spadla do rokliny. Cesta tam je tam miestami strmá a úzka a turisti si pomáhajú zaisťovacími pomôckami. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Smť aj pred rokom

Takmer presne pred rokom zomrel na rovnakom mieste len 15-ročný Jurko. Chlapec bol podľa horských záchranárov na túre s rodinným príslušníkom a známym. "Na miesto udalosti okamžite vyslali záchranári HZS z Oblastného strediska Malá Fatra a v krátkom čase našli spadnutého chlapca. Žiaľ, po páde z výšky približne 80 metrov utrpel poranenia nezlučiteľné so životom," uviedla HZS.