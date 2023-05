Slovenku na dovolenke v USA zastihlo nepríjemné ochorenie: Päťdňová hospitalizácia stála celý majetok!

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odvolala nedávno globálny stav núdze v súvislosti s pandémiou koronavírusu, takže prakticky už do do celého sveta sa už dá cestovať bez väčších obmedzení. Rast záujmu o cestovanie eviduje aj poisťovňa Allianz. Rovnako stúpa aj škodovosť v tomto odvetví.