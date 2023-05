Horor na školskom výlete: Učiteľ sexuálne obťažoval študentky

DUBROVNIK - Učiteľa (52) strednej školy v Chorvátsku nahlásili za nepovolené natáčanie a sexuálne obťažovanie dievčat. Bol vzatý do väzby a boli na neho uvalené predbežné opatrenia, a to zákaz približovania sa a zákaz nadväzovania styku s dvoma študentkami. Momentálne je na slobode, píše Slobodna Dalmacija.

Riaditeľ strednej školy sa obrátil na políciu ako prvý a informoval políciu, že ho kontaktovali rodičia detí. Kontroverzná bola cesta stredoškolákov do Talianska medzi 3. a 6. májom, keď stredoškoláčka oznámila, že učiteľ ju sexuálne obťažoval.

Iná študentka prišla so svojimi rodičmi a nahlásila polícii, že ich učiteľ na exkurzii natáčal bez povolenia. Do hotelovej izby vošiel okolo šiestej hodiny ráno a fotil ju a jej priateľky, keď spali v posteli. Nakoniec im zábery aj ukázal. Učiteľ bol s týmito dvoma trestnými oznámeniami predvedený na Mestské štátne zastupiteľstvo, no po vypočutí bol s preventívnymi opatreniami prepustený.

Zatiaľ sa nevie, či bol učiteľ suspendovaný, alebo ešte na škole pôsobí.