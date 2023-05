Kauza medveďa behajúceho po dedine má dohru: Ochranári sa pustili do vodiča auta! TOTO rozhodne nemal robiť

K pohybu medveďa po obci Lieskovec došlo vo štvrtok nadránom. Dopoludnia sa už na sociálnej sieti šírilo video urobené z auta jazdiaceho za medveďom, ktorého posádka natáčala, ako zbiera splašene uteká ulicou.

Video: Medveď pobehoval v ranných hodinách obcou Lieskovec

Záležitosťou sa okamžite začalo zaoberať aj vedenie Lieskovca, ktoré ľudí vyzývalo na opatrnosť. "Vzhľadom na výskyt medveďa hnedého v obci a jej okolí.... starosta obce Michal Turay kontaktoval Zásahový tím pre medveďa hnedého a od dnešného dňa bude obec monitorovaná,“ uviedla ešte včera obec.

Zásahový tím pre medveďa hnedého JUH sa už celou situáciou zaoberá a v súčinnosti so samosprávou obec a jej okolie monitorujú. „Včera (25.5.2023) vykonal Zásahový tím obhliadku lokality, pričom nezistil žiadne atraktanty (pozn. atraktant - akákoľvek látka rastlinného či živočíšneho pôvodu, ktorá priťahuje živočíchy prostredníctvom vône, farby alebo chuti a podmieňuje orientovaný pohyb živočícha k zdroju), ktoré by medvede do tejto obci priťahovali. Počas nočných hodín zo štvrtka 25.5.2023 na piatok 26.5.2023 bola zrealizovaná Zásahovým tímom aj hliadkovacia činnosť, počas ktorej nebol zistený výskyt žiadneho jedinca medveďa hnedého v intravilánu obce,“ uviedli.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Domnievajú sa preto, že v tomto prípade išlo o jedinca, ktorý migroval, pričom bol pri migrácii cez cestu v obci pristihnutý posádkou motorového vozidla. Na tú sa zo strany ochranárov zniesla vlna kritiky. Zviera totiž podľa nich reagovalo na stret s autom úplne prirodzene a inštinktívne - útekom. „Ak by vodič automobil zastavil v dostatočnej vzdialenosti, medveď by pokojne prešiel cez komunikáciu a pokračoval by vo svojej trase, bez toho, aby prenikol do intravilánu obce,“ vysvetlil Jaroslav Slašťan zo zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Reakcia vodiča bola podľa neho neprimeraná a nezmyselná. Vystresovaného medveďa totiž vohnal priamo do intravilánu obce. „V prípade, že by sa v tom čase nachádzal v okolí chodec, je veľmi pravdepodobné, že vystresovaný medveď by na neho zaútočil. Takého prípady sú úplne bežné počas spoločných poľovačiek, kedy utekajúce medvede vystresované psami a krikom ľudí zaútočia na poľovníka, ktorý v tichosti čaká na stanovišti,“ upozornil.

Vodičom odkazuje, že v takýchto prípadoch je vhodné dať priestor nielen medveďom, ale všetkým zvieratám prechádzajúcim cez cestu, na to, aby prešli bezpečne cez cestu a opustili priestor krajnice a blízkeho okolia. „Za nemorálne považujeme akékoľvek správanie, ktoré stresuje a zraňuje zvieratá. Voľne žijúce zvieratá ľahko prepadajú panike, prestávajú sa spoliehať na svoje inštinkty a môže sa stať že niektoré skončia pod kolesami vozidiel, čo vždy ohrozí nielen zviera, ale aj posádku automobilov, pričom nezanedbateľný je fakt, že každá kolízia zo zverou spôsobí aj škodu na majetku rôzneho rozsahu,“ dodal.