Ceny plynu v Európe prerážajú dno! Na Slovensku sa to neprejavuje: TOĽKO ušetria susedné krajiny na elektrine

Ceny plynu klesli v máji 2023 na menej, ako 10% svojej hodnoty z februára 2022, kedy Rusko útokom na Ukrajinu podmienilo nárast cien energií v celej Európe. Zatiaľ čo vtedy sa ceny plynu vyšplhali na neuveriteľných 345 €/MWh, dnes môžeme pri veľkoobchodných cenách plyn na trhu zohnať pod 30 eur. Jeho cena sa vo štvrtok na burze TFF v Amsterdame dostala na rekordných 25,80 €/MWh, pričom v takejto cene sa predával naposledy ešte v júni 2021.

Dôvodom zlacňovania plynu na burze je dostatok zásob aj dodávok plynu na starý kontinent. Experti dnes nevylučujú ani to, že ceny plynu klesnú ešte viac.

Ceny energií klesajú, štát však nepomáha: ÚRSO zistil nedostatky v cenníkoch!

Úrad sa v prieskume zameral na segment malých a stredných odberateľov s ročnou spotrebou elektriny 30-100 MWh a 100-300 MWH pri plyne. Po vykonaní prieskumu zverejnených neregulovaných cien za dodávku elektriny a plynu na Slovensku a porovnaní týchto cien v Česku, Rakúsku a Nemecku ÚRSO konštatuje nedostatočnú konkurenciu na trhu. Tento jav môže zároveň podľa úradu predstavovať negatívne dopady na koncových odoberateľov elektriny a plynu.

„V súčasnosti evidujeme klesajúce trhové ceny energií, čo vytvára predpoklady na obnovenie fungujúceho a efektívneho trhu s energiami a zníženie rozsahu mimoriadnych opatrení štátu. Jedným z kľúčových predpokladov na posilnenie efektívnej súťaže na trhu s energiami je existencia transparentných a konkurenčných cenových ponúk dodávateľov na neregulovanom trhu s energiami,“ priblížil predseda úradu Andrej Juris.

Podľa Jurisa by to mohlo pomôcť koncovým odoberateľom dostatočne sa zorientovať v ponúkaných produktoch a v prípade nespokojnosti s aktuálnym dodávateľom im to môže poskytnúť dostatočnú možnosť výberu.

Podľa zistení ÚRSO tak aktuálny systém nedostatočne odráža vývoj trhových cien energii a zároveň eviduje pomerne vysoké cenové hladiny neregulovanej dodávky elektriny a plynu v SR s porovnaní s ponukami okolitých krajín ako Česko, Rakúsko a Nemecko.

Z výsledkov prieskumu tak vyplýva fakt, že Slovensko má aktuálne nedostatočnú konkurenciu na trhu neregulovanej dodávky, s čím sú spojené už spomínané negatívne dopady na koncových odoberateľov elektriny a plynu.

K zlepšeniu situácie môžu pomôcť jednoduché kroky...

„Súčasný prieskum neregulovanej dodávky elektriny a plynu zdôrazňuje urgentnosť príslušných úprav primárnej legislatívy, ktoré posilnia dohľad úradu nad trhom dodávky elektriny a plynu pre koncových odberateľov, vytvoria povinnosti pre dodávateľov pravidelne zverejňovať a aktualizovať ceny a cenníky aj za neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov, a posilnia práva odberateľov pri zmene dodávateľa a rozhodovaní medzi regulovanou a neregulovanou dodávkou elektriny a plynu," komentuje predseda Juris.

Tieto kroky tak môžu vytvoriť predpoklady na zvýšenie transparentnosti cien za neregulovanú dodávku elektriny a plynu a posilnenie konkurencie medzi dodávateľmi elektriny a plynu. „S týmto cieľom úrad už navrhol viacero legislatívnych zmien,“ dodáva.