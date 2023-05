Dôvodom pre zvýšenie transparentnosti volieb boli obavy verejnosti, tvrdí Milan Uhrík

Vzhľadom na turbulentný politický vývoj na Slovensku za posledné tri roky podľa neho mnohí občania chceli, aby bolo prijaté nejaké opatrenie ako prevencia pred možnosťou manipulácie volieb. Poslanci preto podľa Uhríka v Národnej rade (NR) SR presadili návrh, aby sa zápisnice z volebných komisií zverejňovali a ich originály mohli členovia komisií fotografovať. "Návrh predsa nemôže prekážať žiadnemu politikovi, ktorý dbá na transparentnosť. Sú to verejné voľby," tvrdí Uhrík.

Poznamenal, že fotografie originálu zápisnice tak bude možné kedykoľvek porovnať so zverejnenou zápisnicou. Nezaradený poslanec z hnutia Republika Eduard Kočis chcel podľa neho novelu zákona vylepšiť pozmeňujúcimi návrhmi, jeden z nich napríklad špecifikoval lehotu, v ktorej majú byť zápisnice zverejnené. V parlamente však podľa Uhríka v dôsledku nedorozumenia nenechali o pozmeňujúcich návrhoch hlasovať. "Spravodajkyňa nemala v papieroch zaradené, aby dala hlasovať o pozmeňovacích návrhoch nášho poslanca Kočiša. A keď to tam nemala napísané, tak to odmietla spraviť," dodáva Uhrík s tým, že o poslaneckých pozmeňujúcich návrhoch sa nehlasovalo možno po prvýkrát v histórii Národnej rady SR.

Nesúhlasí ani so spôsobom tvorenia vlády odborníkov Ľudovíta Ódora

Bez ohľadu na to je podľa neho novela zákona funkčná a účinná. "Zákon je platný, účinný a podpísaný prezidentkou a samosprávy majú jasnú povinnosť zverejňovať zápisnice z okrskových volebných komisií. Budú ich zverejňovať a budeme to kontrolovať," tvrdí Uhrík. Na margo rozhodnutia prezidentky Zuzany Čaputovej zrušiť poverenie dočasnej vláde Eduarda Hegera Uhrík reagoval, že bolo správne, ale prišlo neskoro. Nesúhlasí ani so spôsobom kreovania vlády odborníkov Ľudovíta Ódora. "To nie je úradnícka vláda v pravom slova zmysle, ale progresívna vláda Zuzany Čaputovej," vyhlásil. Pripomenul, že prezidentka nerokovala s predstaviteľmi politických strán o tom, aká by vláda mala byť.

"Mlčala pol roka a potom zrazu vytiahla nejaké mená a predstavila ich verejnosti ako hotovú vec. Niektorým spriazneným stranám niečo naznačila, ale žiadnu verejnú diskusiu to nepripomínalo," konštatoval. Za týchto okolností by podľa neho bolo zrejme najschodnejším riešením, ak by vláda pokračovala bez dôvery parlamentu. Nezaradení poslanci z hnutia Republika podľa neho dôveru vláde nevyslovia, naopak, chceli by iniciovať uznesenie parlamentu, ktorým ju NR SR zaviaže neprekračovať svoje kompetencie. "Ani predchádzajúca dočasná vláda Eduarda Hegera nemala právo robiť závažné rozhodnutia a robila ich. Prijímali rozhodnutia, na ktoré už ako odvolaná vláda nemali kompetencie. Nehovorím, že to tak bude robiť aj nová vláda, ale také riziko tu je," uzavrel Uhrík.