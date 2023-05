Šok v Banskej Bystrici: Poslanec neveril vlastným očiam, zjazd ako z minulého režimu a fotky Stalina, ostro zakročil!

Galéria fotiek (4) Na zjazde KSS rečnil aj sám líder SNS Andrej Danko, ktorý sa len nedávno spojil s ich predsedom Jozefom Hrdličkom.

Zdroj: archív D.K.

BANSKÁ BYSTRICA - Nemohol sa na to už pozerať. To, že sa v Banskej Bystrici počas minulého týždňa uskutočnil zjazd, ktorý vzhľadovo aj pocitovo pripomínal doby minulé, vyvolalo v spoločnosti všakovaké reakcie, no v prípade mestských poslancov až mimoriadne negatívne emócie. Fotky Stalina či Lenina na stenách sa stali tŕňom v oku miestneho aktivistu a poslanca z radu župana Ondreja Luntera, a tak začal konať. Prichádza totiž trestné oznámenie. Zároveň tak nekoná len sám.