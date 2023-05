Bude tohtoročné leto EXTRÉMNE? Počasie ovplyvní známy fenomén: Meteorológ má v tom jasno

Začiatok mája ani zďaleka nepripomínal fakt, že jar je tu a s ňou by sa malo po pochmúrnej, ale teplej zime vyčasiť. Teploty totiž ledva vystúpili nad 10 stupňov Celzia a dokonca na mnohých miestach aj snežilo. Tomu je však koniec a od minulého týždňa si konečne vieme užiť príjemné teploty a slnečné lúče.

Posledné roky sme boli zvyknutí na to, že príchodom mája sa ortuť teplomerov šplhala nad 20 stupňov Celzia a mnohí tak vyťahovali jarné či letné oblečenie a zimné kabáty konečne odložili. No tohtoročná jar sa akoby nechcela rozbehnúť. V tomto období však mnohí riešia to, kam vycestujú za letnou dovolenkou. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa však obávali toho, že rovnaký charakter bude mať aj leto. Podľa prvých prognóz by však všetko malo byť inak. Dôvodom je fenomén El Niño, ktorý môže priniesť poriadne pekelné teploty.

"Klimatický fenomén El Niño je spojený s morským prúdením v strednom a východnom rovníkovom Tichom oceáne. V druhej polovici tohto roka by mala nastúpiť jeho tzv. teplá fáza, čo môže spôsobiť výraznejší vzostup globálnej teploty vzduchu," vysvetlil meteorológ Pavel Matejovič. Ako dodal, fenomén nemá priamy vplyv na počasie v strednej Európe, avšak môže sa prejaviť v dlhšom horizonte, napríklad vyššou priemernou ročnou teplotou vzduchu. Je tu však iná záležitosť, ktorá oveľa viac ovplyvňuje počasie u nás, a je ním klimatická zmena.

"Tá spôsobuje oveľa výraznejšie zvyšovanie teploty. Aj v jej dôsledku sa u nás pravidelne vyskytujú nadnormálne teplé letá s vlnami horúčav. Tak tomu bolo aj v ostatných rokoch. Je teda predpoklad, že aj toto leto bude teplotne nadnormálne bez ohľadu na uvedený klimatický fenomén. Počasie je však bezprostredne ovplyvňované atmosférickou cirkuláciou. Ak k nám v lete prúdi morský vzduch z Atlantiku, počasie je premenlivejšie a chladnejšie s častými zrážkami. Naopak ak je prúdenie blokované tlakovými výšami, prevláda suché a horúce počasie. Či bude toto leto u nás teplejšie, ako vlaňajšie sa ale nedá v tejto chvíli predpovedať," uzavrel Matejovič.