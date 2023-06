AKTUÁLNE Bratislavu postihla hotová kalamita: Ružinov je pod vodou, doprava kolabuje! Polícia uzatvára cesty

BRATISLAVA - Už niekoľko dní nás ohrozujú silné búrky, dážď, vlhké a dusné počasie. Inak tomu nie je ani dnes. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal opäť výstrahu prvého stupňa pred búrkami a informuje, že počasie sa nezmení ani do soboty.

17:41 "Z dôvodu zaplavených ciest a podjazdov je aktuálne potrebné počítať s veľkými meškaniami autobusových, trolejbusových a električkových liniek najmä vo východnej časti mesta," uviedol dopravný podnik.

Galéria fotiek (9) Zaplavená Bratislava.

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky

17:35 Zaplavený je aj úsek Račianskej cesty pri Vinohradoch. "Smerom z centra sa zdržíte viac ako hodinu a pol a v opačnom smere asi trištvrte hodiny," spresnila Zelená vlna. Celkovo je v Bratislave zaplavená a kompletne neprejazdná Bajkalská podjazd Prístavný most, Bajkalská podjazd Prievozská a Pekná cesta - Račianska. "V celej Bratislave sa tvoria rozsiahle kolóny," upozornila Zelená vlna.

Galéria fotiek (9) Zdroj: waze

17:32 Problémy pociťujú už aj ľudia vo svojich bytoch. Ozvala sa nám čitateľka, ktorej v jej byte neďaleko obchodného domu v Ružinove vyrazila voda zo záchoda. Iný čitateľ zasa hlási vytopenú garáž.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky.sk

17:18 Polícia hlási v dôsledku intenzívneho dažďa komplikácie na viacerých miestach. "Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšenej opatrnosti a vyzývame ich, aby ak to situácia umožňuje využili na prejazd alternatívne trasy," uviedli. Policajti aktuálne evidujú zaplavené viaceré cestné komunikácie, neprejazdné sú Bajkalská, Prievozská, Račianska, Bajkalská ulica - výjazd na R7 od Prievozskej ulice, Vajnorská, Tomašikova a Malokrasňanská ulica. Račianska ulica v úseku od Peknej cesty v smere do centra mesta sa bude uzatvárať

17:13 Silný dážď v hlavnom meste stále neutícha. Počasie malo ovplybniť aj verejnú dopravu. Ľudia na sociálnych sieťach informujú o tom, že v Ružinove nepremávajú električky.

17:02 Kvôli silnému prívalovému dažďu je veľa miest v Ružinove pod vodou. Informoval o tom starosta mestskej časti martin chren. "Zaplavená je križovatka Ružinovská - Bajkalská, hasiči sa snažia vytiahnuť autá, uviaznuté v podjazde. Zaplavená je veľká časť parkoviska pri Štrkovci, ako aj sídliska, ale aj ihriská Domina na Trnávka, Nevädzová, časť Hraničnej ulice, a podobne. Dávajte si pozor!," uviedol.

Kvôli silnému prívalovému dažďu je veľa miest v Ružinove pod vodou. Zaplavená je križovatka Ružinovská - Bajkalská,... Posted by Martin Chren - starosta Ružinova on Thursday, June 8, 2023

V Bratislave sú na viacerých miestach zaplavené ulice, tvoria sa tam aj kolóny. Na sociálnych sieťach o tom informujú obyvatelia hlavného mesta a Zelená vlna RTVS. Na Račianskej ulici smerom do Krasnian sa vodiči zdržia v kolónach viac ako hodinu. V opačnom smere takmer polhodinu. "Na bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi smerom k Tunelu Sitina sa zdržíte polhodinu," avizovala Zelená vlna.

Video: Zaplavené cesty pri nákupnom centre Nivy

Zároveň upozornila na to, že na Vajnorskej pod železničným podjazdom smerom do centra je vyplavený kanál. Vodiči sa tam zdržia asi 15 minút. "Na Einsteinovej smerom na Prístavný most sa zdržíte asi 20 minút a v opačnom smere asi 15 minút," priblížila Zelená vlna. Na Prístavnej smerom k Prístavnému mostu sa podľa nej vodiči zdržia 15 minút. Kolóny sa tvoria aj na Nobelovej smerom na Vinohrady, kde je potrebné počítať s 25-minútovým zdržaním.

Pásmo plytkej tlakovej níže ovplyvňuje počasie aj naďalej. Prevládať bude oblačné počasie s teplotami od 19 do 24 stupňov Celzia. Vlhkosť v ovzduší cítiť aj pocitovo a búrky a dážď nás sprevádzajú aj dnes.

Video: Zaplavené cesty v Ružinove

Prvé búrkové mračná sa objavili už predpoludním, no nie sú ani zďaleka také intenzívne ako tie, ktoré nás čakajú v popoludňajších hodinách. Intenzita dažďa by mohla dosiahnuť aj 20 až 30 milimetrov za polhodinu s nárazmi vetra 65 až 75 kilometrov za hodinu a s hroziacimi krúpami. "Pri prehánkach alebo daždi sa ojedinele očakáva úhrn zrážok 35 až 50 milimetrov za každých 24 hodín," konštatuje SHMÚ.

Video: Nepriaznivé počasie komplikuje dopravu

Tvoria sa tromby

Prvú trombu dnešného dňa, ktorú sa podarilo zachytiť, spozorovali neďaleko Nitry nad obcou Jelenec.

🕓13:25 🌪️Aktuálne sa v okolí Nitry vyskytla tromba (a možno nie len jedna 🤔) 📸Natália Višňovská 📸Roman Lehoťák 📸Veronika Birkušová 📸Michal Lachký 🤟DonP Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Thursday, June 8, 2023

Prívalové dažde a stacionárne búrky skomplikujú situáciu na celom území Slovenska. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov). "Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov)," uviedli meteorológovia. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

Výstrahy platia predbežne až do sobotnej (10. 6.) polnoci. Pri intenzívnych búrkach sa môžu dokonca tvoriť aj neobvyklé útvary, takzvané tromby. Tie sa síce podobajú na tornádo, no ak sa lievik nedotkne zemského povrchu, nebezpečenstvo nehrozí.