Vláda plánuje rokovať aj o zákone, ktorý mal riešiť životné situácie nezosobášených párov

BRATISLAVA - Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov by sa malo predĺžiť do konca roka, rokovať má o tom v stredu vládny kabinet. Výška príspevku za poskytnuté ubytovanie sa zmeniť nemá. Okrem toho by mala vláda rozhodovať aj o späťvzatí vládneho návrhu o fiduciárnom vyhlásení, ktorý mal riešiť životné situácie nezosobášených párov.