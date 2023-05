Dočasné kontroly na hraniciach nesúvisia iba s konferenciou Globsec, tvrdí premiér Ľudovít Ódor

Galéria fotiek (1) Ľudovít Ódor

BRATISLAVA - Kontroly na hraniciach, ktoré sú dočasne obnovené do 8. júna, nesúvisia iba s konferenciou Globsec, ale aj ďalšími podujatiami. Cieľom kontrol je monitorovať situáciu a v prípade potreby mať pripravené sily, ktoré by mohli zakročiť. Premiér Ľudovít Ódor to uviedol vo štvrtkovej Hodine otázok v Národnej rade (NR) SR na otázku poslankyne Romany Tabák (nezaradená).