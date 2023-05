Vláda odborníkov má čas požiadať parlament o dôveru do polovice júna

BRATISLAVA - Vláda odborníkov musí do 30 dní od svojho vymenovania prísť do Národnej rady (NR) SR s programom a požiadať parlament o dôveru. Kabinet odborníkov pod vedením premiéra Ľudovíta Ódora tak má čas zhruba do polovice júna.

"Vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery," píše sa v Ústave SR. Kabinet odborníkov menovala prezidentka Zuzana Čaputová 15. mája, do parlamentu by tak mal prísť s programom do 14. júna.

archívne video

Premiér má začať sériu stretnutí s lídrami politických strán zastúpených v parlamente v pondelok. Postupne by sa mal so všetkými rozprávať o vládnom programe a podpore kabinetu. Ódor už avizoval, že vládny program by mali pripravovať jednotliví ministri. Priblížil, že by mali vypracovať základné krátkodobé priority i niektoré dlhodobé.