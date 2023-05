Poslanci neschválili Tarabovu novelu zákona o ochrane prírody a krajiny

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neschválili novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu. Poslanci v nej navrhovali, aby ministerstvo životného prostredia, respektíve okresný úrad, bol povinný vyžiadať od dotknutých vlastníkov písomný súhlas so zriadením územia európskeho významu. Návrh bol v druhom čítaní.

Poslanec Filip Kuffa (nezaradený) podal k návrhu pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali napríklad zonácie národných parkov. Ani jeden z návrhov nebol schválený. Poslanci odmietli Kuffov návrh, podľa ktorého by sa zóny chránených území mohli vyhlásiť až po prerokovaní s dotknutými vlastníkmi pozemkov a po súhlase so zaradením pozemkov do zón chránených území od známych vlastníkov dotknutých pozemkov, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.

Ďalší návrh od Kuffu

Poslanci neschválili ani Kuffov návrh, ktorým v prípade absencie dohody alebo neplnenia dohody o rozdelení pozemkov nachádzajúcich sa sčasti mimo územia národného parku, mali prejsť tieto pozemky späť na predchádzajúceho správcu majetku vo vlastníctve štátu. Ďalším návrhom chcel Kuffa presadiť, aby pozemky slúžiace poľnohospodárskej výrobe vrátane hnuteľného a nehnuteľného majetku (vrátane hospodárskych zvierat) zostali v správe doterajšieho správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva.