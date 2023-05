Maximálny limit na platby v hotovosti sa zjednotí na 15-tisíc eur

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Výška sumy, do ktorej budú možné platby v hotovosti, sa zjednotí na 15.000 eur pre fyzické aj právnické osoby. Doteraz to boli dve rôzne sumy. Vyplýva to z novely zákona o obmedzení platieb v hotovosti, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Návrh predložili poslanci Marián Viskupič a Ján Oravec (obaja SaS).