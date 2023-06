Čaká ťa prvý festival a nevieš, čo si zbaliť? Nemusíš sa báť: My ti poradíme, aby si na nič nezabudol!

BRATISLAVA - Neviem ako to máte vy, ale zoznam vecí je pre nás kľúčový. Či už ideme na dovolenku, víkendový pobyt alebo festival. Ak to bude pre vás tento rok "poprvé!, poradíme vám, na čo určite nezabudnúť.

Lístok už máte kúpený, interpreti sú potvrdení a vy môžete vyraziť! Čo si teda potrebujete zbaliť? Nemusíte sa obávať! Máte šťastie, my vám prinášame kompletný zoznam toho, čo si na festival nemôžete zabudnúť. Či už idete na jednodňový festival alebo na niekoľkodňový, sú veci, ktoré by ste mali mať stále zabalené!

Na jednodňový festival budete potrebovať:

lístok - aj keď zabudneš na hocičo iné, na toto zabudnúť nemôžeš!

hotovosť/karta – odporúčame vziať menšie množstvo peňazí a neberte si kartu, kde máte všetky úspory. Zlodeji sú všade!

občiansky preukaz – či už sa niečo stane alebo si chcú overiť váš vek pri kúpe alkoholu, stále ho maj pri sebe.

slnečné okuliare – lacnejšie okuliare sú lepšie ako váš obľúbený kúsok, možno by sa zapáčil aj niekomu inému 😊.

klobúk – chráňte sa pred slnkom alebo dažďom.

topánky – vždy zvoľte pohodlie nad krásu. Po pár hodinách státia sa nám poďakujete.

opaľovací krém – nechcete predsa na ďalší deň vyzerať ako paradajka?!

sprej proti hmyzu – žiadne komáre vám zábavu nepokazia!

batoh – zvoľte si niečo, do čoho nabalíte všetky veci a ruky budete mať voľné. Aj pri batohu myslite na zlodejov a zvoľte tu najbezpečnejšiu verziu.

vlhčené obrúsky – keď je rad na umytie rúk príliš dlhý, vlhčené obrúsky sú záchrana.

dezinfekcia rúk – vírusom a baktériám sa úplne nevyhnete, ale eliminovať ich na čo najmenší počet je najlepšie.

prvá pomoc – určite si zabaľte nejaké leukoplasty, ibuprofen alebo masť na bolesť. Nenechajte, aby vám bolesť hlavy pokazila zážitok.

deka - ak viete, že niektorí interpreti vás nebudú baviť a miesto na sedenie tam nebude, odporúčame si doniesť deku.

Ak ste sa na festivale rozhodli prenocovať a kempovať, tak tieto veci si rozhodne nezabudni zabaliť:

stan – neber len tak hocijaký. Mysli na to, aby si tam zmestil všetky svoje veci a aby si sa aj ako-tak pohodlne vyspal.

spací vak – aby si v noci nezamrzol. Menší tip od nás – pri cestovaní ho pripevni o vonkajšiu časť batoha, ušetríš miesto.

karimatka – miesto, kde sa festival koná nepatrí zvyčajne medzi najrovnejšie. Karimatka ti aspoň trošku pripomenie tvoju posteľ.

toaletný papier – nie, nemusíš brať celý balík toaletného papiera. Stačí iba toľko, koľko minieš.

svetlo – baterka. V noci, keď budeš mať svet rozmazaný, baterka ti pomôže pri hľadaní fľašky s vodou (alebo s niečím iným).

hygienické potreby – zubná kefka a pasta, hrebeň, deodorant a menší uteráčik sú dúfam samozrejmosťou.

Ak sa bojíte, že by ste si na festivale nenašli dobré jedlo, zbaľte aj to. Keksíky, tyčinky alebo kúsok ovocia ťa zachráni v najhorších situáciách. Ak si dal na naše rady, mal by si mať zbalené všetko. Teraz už len vyraziť a užiť si festival. Aaa ešte posledná vec – nezabudni na dobrú náladu! Daj na do komentárov vedieť, na aký festival sa tento rok chystáš.