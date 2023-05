Novovymenovaná vláda má dnes schvaľovať vyčlenenie vojakov k hraničným kontrolám i personálne návrhy

Galéria fotiek (1) Ľudovít Ódor

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

BRATISLAVA - Policajtom by malo počas dočasného zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach SR pomáhať denne do 150 profesionálnych vojakov. Ich vyčlenenie pre kontroly, ktoré na obdobie od 24. mája do 8. júna zaviedli v súvislosti s podujatím Globsec, bude v stredu schvaľovať novovymenovaná vláda pod vedením premiéra Ľudovíta Ódora.