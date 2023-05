ŠOK Smer zverejnil škandalózne video Sulíka z Dubaja: Musíme vypiť celý bar! Už to nevydržal ani Matovič

Galéria fotiek (3) Sulík vo videu, ktoré zverejnil Smer, hovorí o vypití celého baru.

BRATISLAVA/DUBAJ - Vyzerá to tak, že v predvolebnom súboji sa ešte máme na čo tešiť. Už bezí kampaň, no obvyklé býva najostrejšia až v posledných týždňoch pred moratóriom. V tomto prípade to však neplatí a opozičný Smer-SD na čele s Robertom Ficom poriadne pritvrdil. Uverejnili totiž uniknuté video z výstavy v Dubaji, kde sa okrem iného stretol líder SASKY Richard Sulík s Geissovcami. Toto video však nie je vôbec chvályhodné, keďže Sulík sa v ňom prezentuje v naplnenom bare, kde všetkým vyhlasuje úlohu - vypiť ho!