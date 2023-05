Uniknuté video z Dubaja: Vy nikdy nič neoslavujete? Spýtal sa Sulík novinárov po žúrke na EXPE

VIDEO Tlačová konferencia Richarda Sulíka a Karola Galeka:



(Sulík sa k téme EXPO v Dubaji vyjadruje po čase

Výstave sa Ficova vláda vraj vôbec nevenovala

"Som rád, že Robert Fico upriamil pozornosť na Dubaj a je to dobrá príležitosť zhrnúť niekoľko faktov," tvrdí Sulík na úvod, ktorý dodal, že ministerstvo hospodárstva pod vedením Petra Žigu vraj do tejto výstavy predtým neinvestovali nič a začínali na "zelenej lúke", pričom im vraj zahralo do karát aj to, že sa výstava pre pandémiu covidu presunula o rok neskôr z roku 2020 na rok 2021, a tak mali vraj 18 mesiacov na prípravu. "Je to extrémne krátky čas. Iné krajiny sa pripravovali aj tri roky," porovnal líder SASKY situáciu.

"Na ministerstve nebolo pripravené nič, nič ... doslova nič. Nebol zazmluvnený priestor a ani vystavovatelia," posťažoval sa Sulík na Žigovo vedenie rezortu. Výstava potom trvala 180 dní, ktorú sulíkovci následne oslávili v bare v spomínanom videu aj za účasti celebritného páru Geissovcov.

Pitie v bare si Sulík pred novinármi obhájil po svojom

Verejnosť aj novinári však mali na Sulíka viacero otázok ohľadom jeho neslávnej vety v bare o tom, že ho treba "vraj celý vypiť". Video zverejnil vo včerajších večerných hodinách šéf Smeru-SD Robert Fico, ktorý okomentoval aj to, že si tam Sulík vzal svoju dcéru.

Uniknuté VIDEO z Dubaja:

Nemali vraj povolenie vyvážať a dovážať slovenské pivo

To, prečo sa Sulík uchýlil k tejto vete, na tlačovke hneď aj vysvetlil. Vraj sú za tým dubajské zákony o dovoze a následnom vývoze alkoholu. V prípade slovenského alkoholu totiž nie sú zazmluvnené akékoľvek takéto prepravy, a tak sa musel slovenský pavilón uchýliť napríklad k českému pivu, ktoré je na tom s povoleniami inak, ako to slovenské. Preto ho v slovenskom pavilóne čapovali.

"Jedna vec, s ktorou sme si nevedeli poradiť, to bol práve dovoz alkoholu. Preto sme aj boli vystavení posmeškom v tom zmysle, že na slovenskom pavilóne sa predávalo české pivo," dodal Sulík na margo témy alkoholu a plynule prešiel k spomínanému videu. "Bohužiaľ, také sú zákony v Dubaji - keď tam chcete doviezť niečo, čo sa tam dovtedy nedovážalo, ako napríklad slovenské pivo, tak je prakticky nemožné toto urobiť. Opakovane som to riešil dubajskou ministerkou pre EXPO. Vyniesť a doviesť alkohol do Dubaja je fakt nad všetky sily. Nakoniec sa podarilo doviesť alkohol, ktorý síce nebol slovenský, ale niečo sme tam museli mať na pohostenie," povedal Sulík.

Žúrka a vypite celého baru

Predmetné video podľa Sulíka pochádza z obdobia po 182. dňoch. "Taká výstava to je tvrdá robota a trvalo to veľmi dlho od 10:00 do 22:00. Tí ľudia tam nemakali za nejaké veľké peniaze. Áno, v posledný večer o desiatej 31. marca 2022 zavreli brány EXPA a všetci návštevníci museli opustiť výstavu a na našom stánku ostal už len tento realizačný tím, ešte nejakí ľudia ... Skrátka my, čo sme tú výstavu organizovali. Áno, priznávam, zabavili sme sa. Po 182. dňoch sme sa zabavili. Všetkých som tam pozval na drink," pokračoval vo vysvetľovaní šéf liberálov.

"K tej mojej vete, nad ktorou sa strašne vzrušuje Robert Fico, o tom, že sa 'všetko musí vypiť'. Súvisí práve s tým, dovážaním a privážaním alkoholu do Dubaja. Tak čo s tým spravíte? Tak boli tam nejaké zásoby, áno. Tieto sa vypili. Takto vám to poviem. Bola tam oslava, oslávili sme úspešnú reprezentáciu Slovenska," argumentuje veselú, bujarú zábavu v Dubaji Sulík.

Vy nikdy nič neoslavujete? To máte smutný život, riekol novinárovi Sulík

Novinári následne konfrontovali Sulíka s tým, že aj minister by mal v zahraničí nejak krajinu reprezentovať, pričom veta o "vypití celého baru" nebola práve v danej chvíli ideálna. "Ja som išiel príkladom. Ja som si s nimi pripil prvý. A čo teraz? Na čo sa tu tvárite? Prosím vás pekne. O 22-hej hodine skončila výstava. Toto, čo sa stalo, bolo o polnoci. Myslíte si, že minister súkromne si nesmie nikdy nič osláviť? To myslíte vážne? Vy nikdy nič neoslavujete? To máte potom smutný život," povedal novinárovi na otázku prekvapený Sulík.

Sulík následne všetko ešte zhrnul v statuse.

Gratulujem, pán poslanec Fico. Som rád, že ste aj vy zistili, že sa my liberáli vieme zabávať. Nikdy sme sa netvárili,... Posted by Richard Sulik on Tuesday, May 16, 2023

Negatívna skúsenosť s vedením pavilónu

Aby toho nebolo málo, z anonymného zdroja sa nám ozvala priama účastníčka výstavy EXPO, ktorá neadresovala Sulíkovi práve pozitívnu recenziu. "Môžem dodať, že sama som mala skúsenosť s tímom ministerstva hospodárstva, generálnou komisárkou, ktorej chcela odo mňa pomoc urgentne, sľúbila zaplatenie, pomohla som jej a keď som si pýtala zaplatenie, tak to poprela," posťažovala sa žena.

"Aj som to hlásila Sulíkovi a jeho tajomníkovi, ktorí sa ale veci nevenovali. Toto sa stala viac členom slovenskej komunity, ktorí pomohli a potom boli úplne zabudnutí. Pre členov slovenskej komunity, žijúcej v Spojených arabských emirátoch je to veľmi veľké sklamanie, ako ich vlastný štát a vláda využili," pokračovala.

"Okrem toho sme počúvali, ako Sulík varí bryndzové halušky, namiesto toho mal mať business stretnutia na propagáciu Slovenska a jeho firiem. A preto som počas výstav EXPO slovenský pavilón ani raz nenavštívila, hoci som tam bola 2-3 týždne," dodala na záver nespokojná návštevníčka.