Sme rodina je za každé riešenie vysokých cien potravín: Podporuje tak aj návrh Smeru-SD

Vysoký rast cien potravín patrí podľa Kollára k témam, ktoré najviac trápia ľudí na Slovensku. "Ja sa teraz už nebudem pozerať na politické tričká. Musíme niečo robiť. Mal to predložiť premiér Heger. Neurobil to, urobil to tento, tak to podporím," konštatoval v parlamente po hlasovaní Kollár.

VIDEO Kollár prišiel do prezidentského paláca, kde ho Čaputová oboznámi s tým, ako sa rozhodla v prípade vládnej krízy

Avizoval, že Sme rodina pripravuje vlastné riešenia cien potravín a podpory poľnohospodárstva. Tie môžu skúsiť presadiť práve cez návrhy, ktoré budú na nasledujúcej schôdzi v druhom čítaní. "Je vysoko pravdepodobné, že ešte aj my do toho dáme nejaké pozmeňováky," priblížil. Zároveň to však neoznačil za nevyhnutnú podmienku podpory opozičných návrhov. "Myslím si, že tu treba zachovať zdravý rozum. Keď to bude tak urobené, že aj bez pozmeňovákov to bude viesť k nejakému zníženiu cien potravín, alebo akcelerovaniu prvovýroby, tak to podporíme," doplnil Kollár.

Tri návrhy v druhom čítaní od Smeru

Smeru-SD prešli do druhého čítania tri návrhy. Chcú nimi presadiť polročné odpustenie odvodov pre zamestnancov potravinárskych firiem, cenovú reguláciu základných druhov potravín pri ich nepriaznivom cenovom vývoji či posilnenie právomocí niektorých ministerstiev a Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pri cenovej kontrole.